Mircea N. Stoian: „Israela a murit cu zile! Conflictele cu Liviu i-au erodat psihicul fragil!”

- Trupul neinsuflețit al Israelei Vodovoz s-a aflat de vineri seara la INML, dar pana ieri nu a venit nimeni sa il ridice. Baiatul și fata femeii de afaceri au apelat la transportul funerar. Hillal si Ianiv, care-i vor mosteni intreaga avere, o inmormanteaza pe Israela in țara ei natala, Israel. Sicriul…

- Un martor a povestit cum era de fapt casatoria regretatei Israela cu Liviu! Romanul, care pretinde ca era un apropiat al familiei Vodovoz-Arteni a facut aceste dezvaluiri intr-un comentariu pe care l-a postat pe pagina de Facebook a tanarului.

- Mircea N. Stoian revine cu o noua dezvaluire, de aceasta data de la emisiunea “Ma insoara mama“, unde tinerii vor incerca sa iși gaseasca perechea, insa ajutați de mamele lor. Jurnalistul susține ca prima pereche caștigatoare este formata din Bobby și Cristina. ”Ma-sa lui Giuolio” Vera, parca o cheama,…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- Oleg Tabakov, un mare actor rus, a murit la varsta de 82 de ani. Tabakov fusese decorat de Vladimir Putin, președintele Rusiei transmițand familiei marelui actor condoleanțe. „Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta”, a anunțat conducerea Teatrului de Arta din Moscova, unde Tabakov…

- Dupa ce a comentat in detaliu atat subiectul emisiunii, cat și personajele de la “Asia Express“, a venit și randul emisiunii de pe Pro Tv, “Ma insoara mama”sa fie dezbatuta de Mircea N. Stoian. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal, unde le face praf pe mamele concurenților și nu numai.…

- Israela Vodovoz a murit in locuința ei, iar avocata ei a dezvaluit cauza adevarata a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit in direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic. Conform avocatei, Israela ar fi murit din cauze naturale,…

- Ileana Ciuculete s-a stins in urma cu un an, iar familia regretatei artiste se pregatește de parastas, ocazie cu care Cornel Galeș va imparți haine pentru soția sa. Slujba de pomenire va avea loc la Biserica Costeasca, din Chitila. La parastas, au fost invitați foarte mulți apropiați ai regretatei cantarețe,…

- A ținut-o secreta foarte mult timp și nu a vrut sa dea detalii despre iubita lui! Acum, Mircea N. Stoian a anunțat ca s-a desparțit de doamna pe care o iubea. Jurnalistul nu a vrut sa ofere detalii despre motivele care au dus la separare. Acesta i-a transmis și un mesaj de desparțire fostei sale […]…

- Asia Express: Mircea N. Stoian a aruncat bomba in aceasta dimineața și a dezvaluit numele caștigatorului de la Asia Express. Jurnalistul nu ezita sa iși spuna parerea atat despre vedetele noastre autohtone, cat și despre emisiunile care se difuzeaza in Romania. Recent, a scris un articol pe blogul sau…

- Situație tensionata intre Mirela Vaida și Daniel Buzdugan, cele doua vedete care cutreiera Bucovina, la „Ie, Romanie”, in cautare de fete frumoase și talente autentice. Cei doi au misiunea de a descoperi cat mai multe fete mandre, dar și locuitori talentați pe care sa-i convinga sa se prezinte la preselecțiile…

- Mircea N. Stoian arunca bomba și susține ca știe adevarul despre “Asia Express“. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal și și-a exprimat fara rețineri parerea atat despre emisiunea difuzata ae Antena, cat și despre personajele care iau parte la acest proiect și nu numai. “Acum doua zile,…

- Exatlon 6 martie. Disputa verbala intre doi concurenți de la ”Faimoșii” și ”Razboinicii”, in timpul intrecerii caștigate de primii. Alexandru a avut ceva de reproșat, dar replica lui Catalin Cazacu a venit prompt. Exatlon 6 martie. „Dificila e situația in care ne aflam, noi suntem 5 baieți, iar ei sunt…

- In ediția de luni seara (5 februarie) de la „Ferma Vedetelor”, Catalin Neamțu (36 de ani) și-a deschis sufletul in fața lui Daniel Iordachioaie, caruia i-a povestit drama copilariei sale. Actorul a fost extrem de marcat de moartea mamei lui și a ținut aceasta tragedie ascunsa foarte mult timp. Mama…

- Madalina Manole a murit chiar de ziua ei. Pe 14 iulie 2010 a implinit 43 de ani. Trupul fara viata al regretatei artiste a fost gasit de Petru Mircea chiar in vila din Otopeni unde locuiau. Ei au un baiat impreuna, care s-a nascut pe 8 iunie 2009. Petru Mircea Jr. este crescut de soțul […] The post…

- Sambata dimineața, mai mulți turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Vrancei. Excursia a fost organizata pe Facebook. Grupul s-a imparțit in doua, primul fiind insoțit de patru persoane de la Salvamont. Din cel de-al doilea grup, care a plecat pe traseu mai tarziu, faceau parte doua femei,…

- O femeie a murit, o fetita de 12 ani este in coma, iar alte doua persoane au fost ranite grav, sambata, in urma unui accident produs pe DN6, in judetul Caras-Severin, informeaza Mediafax.ro. Accidentul rutier a avut loc pe DN6, in zona localitatii Zagujeni, din judetul Caras-Severin, fiind implicate…

- Lewis Gilbert, regizor britanic cunoscut pentru filmele „Alfie”, „Educating Rita” și trei producții din seria James Bond, a murit la varsta de 97 de ani, informeaza BBC. Nascut la Londra in 1920, Gilbert și-a inceput cariera ca actor inainte de a regiza filme de razboi precum „Reach for the Sky” și…

- Gerul care s-a abatut de doua zile peste teritoriul țarii noastre a facut doua victime. Doi barbați care se aflau in timpul serviciului au decedat! Ei erau paznici și au improvizat o sursa de incalzire, dar s-au intoxicat cu monoxide de carbon și au murit. Agenții de paza care au intrat in schimbul…

- Tragedie fara margini pentru presa româneasca. Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața, duminica seara (25 februarie). Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina…

- Mircea N. Stoian a aflat „rețeta” dupa care PRO TV iși alege caștigatorii emisiunilor. Jurnalistul susține ca și in edițiile trecute de la „Ferma Vedetelor” s-au luat in considerare aceleași criterii. Și nu vorbim doar de „Ferma”, ci și de alte show-uri marca PRO TV, precum „Fort Boyard”, „Supraviețuitorul”…

- Eddy Amoo, membru al formației britanice de soul The Real Thing, a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Tristul anunț a fost facut de membrii trupei din care a facut parte. Cantarețul a murit in cursul zilei de vineri. “Cu mare tristete anuntam vestea trecerii in nefiinta a fratelui nostru, sursa…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 50, a informat joi seara Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii…

- Maria Constantin și Mircea N. Stoian au participat impreuna la show-ul de televiziune “Ferma vedetelor”, ocazie cu care jurnalistul a avut ocazia sa o cunoasca și mai bine pe interpreta de muzica populara. Mircea N. Stoian susține, insa, ca fosta soție a lui Marcel Toader nu a devenit cunoscuta datorita…

- Ionuț Liviu Sugacevschi, cunoscut drept „Jaguarul” de la Exatlon, a devenit in scurt timp revelația show-ului. Meciul cu Mexicul, in care sportivul a invins de trei fara drept de apel, l-a transformat intr-unul din favoriții acestei competiții. Puțini știu, insa, prin ce drama a trecut Ionuț, in urma…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Dupa ce în presa au aparut speculatii potrivit carora Bianca Dragusanu a fost aleasa ca prezentatoare a emisiunii &"Te vreau lânga mine&" pe motiv ca e mai ieftina fata de Gabriela Cristea, blonda a rabufnit si a dezvaluit

- Anuntul divortului lui Brigitte Nastase de Ilie Nastase a facut inconjurul presei ieri. Dupa ce s-a aflat ca Brigitte a intentat proces de divort la Judecatoria Sectorului 1, Mircea N. Stoian a scris un text halucinant pe blog, un dialog fictiv intre cei doi soti dupa deschiderea actiunii in instanta.

- Presa din Romania este in doliu. Dragos Bucurenciu, un jurnalist cu experiența a murit la doar 53 de ani. Colegii sai au fost cei care au facut tristul anunt. Cauza decesului nu a fost facuta publica.

- La doar cateva ore de la anuntul decesului senatorului UDMR Verestoy Attila, au aparut si reactiile persoanelor publice, iar unele dintre ele nu au pastrat linia generala a zicalei ”despre morti numai de bine”. Mircea N. Stoian a fost cel care a avut un comentariu acid, desi el ar fi vrut sa fie plin…