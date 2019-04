Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul Mircea Lucescu, 73 de ani, e aproape de o revenire intr-o funcție oficiala la Rapid, club pe care l-a slujit din funcția de antrenor intre 1997 și 1998 și intre 1999 și 2000. Informația, lansata in exclusivitate de Gazeta Sporturilor in urma cu doua luni, a fost confirmata recent de Daniel…

- Japonezul Kazu Miura vrea sa moara pe terenul de fotbal. Inca activ la varsta de 52 de ani, niponul a declarat intr-un interviu pentru ”L'Equipe”: ”Vreau sa joc pana cand o sa mor!”. ”Cand ma voi duce, vrea sa se spuna ca a murit un fotbalist, nu un fost fotbalist. In acest moment, nu simt ca trebuie…

- Mircea Lucescu (73 de ani) a analizat jocul Suediei, formatie pe care a intalnit-o in calitate de selectioner al Turciei, in cadrul Ligii Natiunilor. Fosta echipa a lui ”Il Luce” a castigat prima partida cu 3-2, dar in retur nordicii s-au impus la limita, cu 1-0, potrivit news.ro. Antrenorul…

- Mircea Lucescu, director tehnic la PAOK Salonic, formația antrenata de fiul sau, Razvan Lucescu, a anunțat azi presa elena. ”Il Luce”, demis recent de la naționala Turciei, este așteptat azi la Salonic. Mircea Lucescu ar urma sa fie consilier la clubul patronat de afaceristul Ivan Savidis. PAOK, formația…

- Demiterea lui Mircea Lucescu de la naționala Turciei il incurajeaza pe primarul Tudorache ca-și poate indeplini visul: readucerea in Grant a lui "Il Luce", omul care a creat Rapidul modern al lui Copos. Mircea Lucescu, inapoi in Giulești! Doar la Rapid, de fapt, inca nu in Giulești, fiindca stadionul…

- Recent demis de la carma nationalei Turciei, Mircea Lucescu (73 de ani) a declarat pentru agentia Anadolu ca nu ia in considerare sa renunte la antrenorat si este deschis ofertelor. El a mai mentionat ca este inca tanar si ca ar putea antrena fara probleme o echipa din Europa sau una de pe alt...

- "Personal nu sunt deloc trist, eu sunt chiar foarte multumit pentru el. Pentru ca eu nu l-am vazut deloc in aceasta postura, este o situatie pe care nu o poti controla, ca antrenor al echipei nationale depinzi foarte multe lucruri, de conjunctura. Nu esti acolo pe teren, iar el a fost obisnuit sa…

- Criticat de Mircea Rednic intr-un interviu acordat in exclusivitate Gazetei Sporturilor, Mircea Lucescu, 72 de ani, selecționerul naționalei Turciei, iese la atac și distruge pe actualul antrenor al lui Dinamo. ...