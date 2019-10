Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Moscova negociaza „transferul” lui Mircea Lucescu, dar nu toata lumea este incantata de aceasta afacere. Vestea ca „Il Luce” poate ajunge in Rusia i-a scos din sarite pe unii. Este cazul fostului internațional rus Sergei Kiriakov, care nu-i de acord cu intenția șefilor lui Dinamo. Kiriakov chiar…

- Dan Tudorache il preseaza pe Mircea Lucescu sa redevina antrenor al giuleștenilor. "Lucescu nu i-a spus "Nu!" primarului, a acceptat sa continue discuțiile, ba chiar i-a dat de ințeles c-ar fi posibil sa accepte postul", pretind surse din club, citate de GSP. Mircea Lucescu, 74 de ani,…

- Mircea Lucescu (74 de ani), antrenor liber de contract, a povestit tratativele purtate in aceasta vara cu Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, cel care a incercat sa-i propuna lui „Il Luce” o colaborare. „Nu, n-a fost o oferta. Gigi mi-a zis daca exista vreo posibilitate sa colaboram. I-am zis:…

- Mircea Lucescu a mentionat ca Gigi Becali nu ar trebui criticat atat de mult si ca FCSB are nevoie de un antrenor cu foarte mare personalitate. "S-au facut foarte multe greseli cu jucatorii. Nimeni nu l-a sfatuit (pe Gigi Becali) sa mentina un anumit nucleu de jucatori pe o perioada mai lunga.…

- Mircea Lucescu (74 de ani) s-a luat in aceasta dimineața de CSA Steaua, clubul care l-a deposedat pe Gigi Becali de numele, palmaresul și marca Stelei. „Nu ințeleg de ce se ia lumea de Gigi. Eu m-aș lua de generalii de Armata, care l-au scos pe Becali din Ghencea, l-au privat de suporteri. Dispare…

- FCSB a cazut pe ultimul loc in campionat, dupa ce, aseara, Dinamo (fosta „lanterna roșie”) a invins Hermannstadt, scor 3-0. Prezent in Ștefan cel Mare, Mircea Lucescu a spus ca se ofera s-o ajute pe vicecampioana Ligii 1. https://evz.ro/mircea-lucescu-vrea-sa-ajute-echipa-lui-gigi-becali-il-luce-induiosat-de-situatia-fcsb-ului-daca-as-putea-as-face-o-cu-tot-sufletul.html?utm_source=evz&utm_medium=stiricalde

- Mircea Lucescu este favorit sa preia echipa la care mai joaca Claudiu Keseru, Comsin Moti si Dragos Grigore, scriu jurnalistii bulgari. Mircea Lucescu a vorbit despre revenirea la echipa nationala. Cum comenteaza o reintoarcere dupa 33 de ani "Il Luce" este liber de contract dupa ce…

- Gigi Becali a declarat, joi seara, ca nu se gandeste ca FCSB nu va trece de Mlada Boleslav in turul trei preliminar al Ligii Europa. El a mentionat ca Lucian Filip, care ar urma sa plece in Rusia, “s-a dat accidentat”.