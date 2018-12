Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea, la adancimea de 131 kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Cutremurul s-a produs la ora locala 15.25. Citește și: Victor Ponta ataca Guvernul! Ce a avut de…

- Florin Cernat (38 de ani) a jucat din 2001 pana in 2009 pentru Dinamo Kiev și a prins mai multe dueluri cu Șahtior, echipa pe care Mircea Lucescu a antrenat-o din 2004 pana in 2016. Fostul fotbalist a spus la GSP LIVE ca in Ucraina echipa lui "Il Luce" platea adversarii lui Dinamo Kiev pentru a incurca…

- Mircea Lucescu (73 de ani) e la un pas sa fie demis de la carma naționalei Turciei dupa infrangerea cu Suedia, scor 0-1. Marele tehnician roman primește insa laude din Italia. Daniele Adani (44 de ani), fotbalist pe care Mircea Lucescu l-a antrenat in perioada Brescia, a vorbit despre Il Luce in presa…

- Razvan Burleanu a fost reales președinte al FRF, pe 18 aprilie, avand o puternica susținere din partea unor cluburi de copii și juniori aparute peste noapte. ”Ramane de vazut cate din aceste echipe și competiții vor rezista și pentru cat timp. Asta ca sa ne dam seama cate au fost inființate doar…

- Mircea Lucescu e la mare cautare in Turcia, chiar daca nu-i merge foarte bine la nationala "Tarii Semilunei". "Il Luce" e dorit de Fenerbahce, club care l-a demis recent pe olandezul Philip Cocu, dupa infrangerea 1-3, pe teren propriu, cu Ankaragucu, potrivit Mediafax.

- Mircea Lucescu a vorbit cu durere in glas despre moartea lui Ilie Balaci, chiar daca fostul mare international a fost exclus din lotul pentru Euro 1984 in mandatul de selectioner al celui poreclit „Il Luce“.

- Mircea Lucescu (73 de ani) crede ca românii nu știu sa își prețuiasca valorile și de aceea, de multe ori, foste glorii ale sportului românesc prefera sa munceasca în strainatate. ”Ca și cu Gica Hagi, suntem extrem de pretențioși cu numele.…

- Cunoscut ca un antrenor dur, in fata caruia fotbalistilor nu le este recomandat sa comenteze, Mircea Lucescu este cu totul alt om in viata privata. Selectionerul Turciei nu misca in front! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.