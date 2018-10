Stiri pe aceeasi tema

- El a afirmat ca nu este atat de hotarat daca va merge la Bruxelles, fiind legat de orasul pe care il conduce de 25 de ani. 'E foarte interesanta chestia aceasta aceasta cu patru pe loc, cinci pe loc. Nu suntem la niciun examen, la nicio chestiune, totul este o discutie, pana la urma, politica. Si…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, care a avut o intalnire de lucru la sfarsitul acestei saptamani la Alba Iulia cu factorii implicati in realizarea Monumentului Marii Uniri, si-a exprimat increderea ca obiectivul va fi finalizat pana la 1 Decembrie. "George Ivascu,…

- Vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu a declarat, luni, la Parlament, dupa ședința BPN al partidului, ca nu a solicitat excluderea din partid a deputatului Catalin Radulescu pentru ca formațiunea politica are nevoie „mai mult decat oricand de puțin calm”.„Nu am dorit sa aduc astazi in ședința…

- Reacție dura a primarului Mircea Hava ca urmare a unui comunicat remis presei de catre consilierii locali ai PSD din Alba Iulia ( detalii aici ). Comunicatul social democraților a venit ca urmare a unei postari pe care primarul din Alba Iulia a facut-o pe Facebook, legata de investițiile la Colegiul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, intrebat daca este dispus sa faca un pas in spate din fruntea partidului, ca funcția de președinte al formațiunii „nu se ia cu japca, se ia prin vot, printr-un vot masiv, și nu poți sa o tranzacționezi ca la piața", anunțand un nou CEx cat de curand,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca propunerea de modificare a statutului partidului in sensul posibilitatii demiterii sefilor de filiale judetene cu majoritatea voturilor membrilor Biroului Politic National urmareste imbunatatirea performantei electorale a formatiunii. Citește…

- Candidatii Uniunii Salvati Romania (USR) la europarlamentare vor fi alesi in urma unui referendum intern, orice membru putand sa se inscrie in aceasta competitie, a declarat, duminica, la Alba Iulia, liderul partidului, Dan Barna. "USR are un mecanism in ceea ce priveste europarlamentarele diferit…

