- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat marți ca Mircea Geoana este noul secretar general adjunct al Alianței. Anunțul a fost facut de Stoltenberg pe Twitter. Delighted to announce the appointment of experienced statesman and diplomat @Mircea_Geoana as the next @NATO Dep SecGen. I am…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, ar urma sa il numeasca drept secretar general adjunct al Alianței pe fostul ministru de externe al Romaniei, Mircea Geoana. Anunțul ar urma sa fie facut in cursul zilei de miercuri, au declarat pentru Digi24.ro surse politice.Discuțiile despre…

- Robert Turcescu a lansat pe Facebook informatia privind viitorul post a lui Mircea Geoana. "Mircea Geoana secretar general adjunct NATO?". Anunțul oficial ar urma sa fie facut in urmatoarea perioada de Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Nu este pentru prima oara cand numele fostului…

- Directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, a anuntat marti seara ca a decis sa renunte la functie, dupa ce premierul Viorica Dancila a solicitat luni revocarea lui. Miercuri, Consiliul de Administratie al CNAIR a anuntat numirea lui Sorin Scarlat in functia de director general.

- Discuțiile despre noile masuri privind apararea antiracheta sunt intr-o faza incipienta, au avertizat mai mulți oficiali europeni, citați de cotidianul The New York Times relateaza mediafax.Orice modificare a misiunii declarate a actualelor sisteme de aparare antiracheta ale NATO - care…

- Tirurile care asteapta iesirea din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse formeaza o coada de aproximativ doi kilometri pe drumul national, circulatia fiind dirijata de politisti rutieri la sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Giurgiu. "S-au format cozi spre…

- Potrivit Antena 3, se zvonește ca Mircea Geoana ar putea sa fie unul dintre jucatorii mari pentru postul de comisar european din partea Romaniei. „Nu e nimic serios in spatele acestei conversații. E mult prea prematur și nu e vorba nici de mine, nici de altcineva. Destinul meu, drumul meu cred ca…

- In scolile din Romania predau aproximativ 80.000 - 85.000 de profesori care au facut facultatile "la distanta". Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, crede ca trebuie luate anumite masuri in privinta acestor cadre didactice, pentru a imbunatati calitatea procesului de predare. "In sistemul…