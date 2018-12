Stiri pe aceeasi tema

- Corina Vințan a transmis un mesaj dupa ce Mihnea Constantinescu s-a stins. ”Mihnea Constantinescu, ne spuneam unul altuia Ingerasi, omul de care ma leaga 30 de ani de prietenie, diplomatul, invatatorul, binefacatorul, ultimul tehnocrat al Romaniei, un om care si-a dedicat viata Romaniei si…

- Teama de pesta porcina africana a cuprins si locuitorii din sudul jud. Gorj Foto: Arhiva/ Agerpres. Teama de pesta porcina africana a cuprins si locuitorii din sudul judetului Gorj, dupa ce au aflat de focarul din Olt. Multi se gândesc sa-si sacrifice preventiv animalele si sa…

- Un tribunal german a cerut Berlinului sa interzica circulatia automobilelor diesel mai vechi pe unele strazi, pentru a reduce poluarea si a se conforma standardelor UE, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Pe cel putin sapte strazi, unde s-a constat cel mai ridicat nivel de poluare cu oxid…

- Alice Cavaleru, frumoasa sotie a lui Vladimir Draghia, le-a dat peste nas celor care au criticat-o. Tanara nu a stat pe ganduri si le-a raspuns intr-un fel cat se poate de finut criticilor sai.

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani, 23 WTA) se apara in scandalul in care a fost implicata de Mandy Minella, jucatoarea din Luxemburg care a acuzat-o ca nu s-a retras mai devreme de la US Open pentru a pune mana pe 27.000 de dolari, echivalentul a jumatate de premiu pentru participarea in turul intai.

- Statele Unite urmeaza sa adopte luni o pozitie agresiva impotriva Curtii Penale Internationale (CPI) de la Haga, amenintand cu sanctiuni impotriva judecatorilor acesteia daca ei vor incepe o investigatie...

- Mircea Geoana a afirmat, joi, la Antena3, ca este posibil ca Gabriela Firea sa aiba un plan, pe fondul unei nemulțumiri de o anumita natura, politica sau de orgolii.Tatal Adinei Florea, consilier județean al PSD: Daca ajunge la DNA, in trei luni face ordine "Cred ca ce s-a intamplat…