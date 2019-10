Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana a declarat, joi, dupa preluarea funcției de secretar general adjunct al NATO, ca desemnarea sa este „o recunoaștere a faptului ca Romania este un aliat serios”. Geoana a mai spus ca securitatea naționala a Romaniei nu a fost niciodata mai bine protejata ca in prezent.„Desemnarea…

