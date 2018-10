Stiri pe aceeasi tema

- "La Congresul PPE care va avea loc luna viitoare la Helsinki, UDMR il sustine pe Manfred Weber ca principal candidat la presedintia Comisiei Europene. In contextul intalnirii de la Strasbourg am subliniat: vrem o Transilvanie dezvoltata, o Europa puternica. Vrem o Uniune Europeana care nu este dezbinata,…

- Rețeaua sociala s-ar putea confrunta cu o amenda mai mare de un miliard de dolari daca nu va notifica utilizatorii europeni in decurs de 72 de ore cu privire la incident. Comisia Irlandeza pentru Protecția Datelor a declarat anunțat ca aproximativ 3 milioane de utilizatori Facebook care locuiesc in…

- Reteaua de social media Facebook are termen pana la sfarsitul anului sa indeplineasca reglementarile UE privind protectia consumatorilor sau se va confrunta cu sanctiuni, a anuntat, joi, comisarul european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourova, transmite Reuters.

- Ministrul de externe Teodor Meleșcanu a reacționat joi fața de acuzațiile comisarului european Gunther Oettinger potrivit carora Romania, alaturi de Polonia, Ungaria și Italia vor sa slabeasca Uniunea Europeana, transmițand ca astfel de afirmații nu au acoperire in realitate. Meleșcanu a adaugat ca…

- Reteaua de socializare Facebook a fost afectata luni de o scurta pana la scara globala, unii dintre utilizatori aflandu-se in imposibilitatea de a se conecta, sau de a posta continuturi in urma unor ''probleme de retea'', au anuntat responsabili ai companiei citati marti de AFP. Primele…

- Reteaua de socializare online Facebook a intampinat dificultati in Statele Unite si in tari europene, inclusiv in Romania, numerosi utilizatori raportand probleme vineri dupa-amiaza. Numerosi utilizatori din tari precum Statele Unite, Marea Britanie si Romania au semnalat prin Twitter ca nu au acces…

- Presedintele Donald Trump a discutat saptamana trecuta si probleme legate de agricultura in cursul intrevederii avute cu Jean-Claude Juncker, a anuntat duminica secretarul american Trezoreriei, Steven Mnuchin, contrazicand afirmatiile presedintelui Comisiei Europene, care a spus ca nu pot exista niciun…

- Romania se afla printre cele 10 tari europene afectate in mod direct de deciziile Statelor Unite ale Americii cu privire la politica industriala, iar pozitia tarii noastre este ca Europa trebuie sa ramana unita in dialogul cu SUA, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…