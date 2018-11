”1. Referitor la informațiile aparute in presa cu privire la un presupus dosar penal deschis pe numele meu la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, precizez ca pana in prezent nu am fost informat oficial și nu am cunoștința despre existența unei astfel de anchete.

2. In condițiile date exista doua posibilitați: ori totul este o știre falsa, cum au fost și zvonurile aparute in spațiul public privind modul in care am gestionat banii PSD, ori exista o astfel de cercetare și este foarte grav ca PICCJ pare a avea o agenda politica și da astfel de informații pe surse,…