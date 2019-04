Tăriceanu, achitat definitiv în dosarul DNA de mărturie mincinoasă

Procurorul DNA protestează! Un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte au pronuntat, luni seara, decizia in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Decizia de achitare a fost,… [citeste mai departe]