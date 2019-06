Fostul trezorier al PSD Mircea Draghici s-a prezentat, luni, la Directia Nationala Anticoruptie.



Pe 2 aprilie, DNA anunta ca Mircea Draghici a fost pus sub acuzare pentru savarsirea infractiunilor de delapidare si utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, intr-un dosar legat de cheltuirea banilor primiti de partid ca subventie de la Autoritatea Electorala Permanenta.



DNA arata atunci ca, in calitate de trezorier al PSD, avand atributii de gestionare si administrare a bunurilor si fondurilor banesti apartinand partidului, Mircea Draghici,…