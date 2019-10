Stiri pe aceeasi tema

- Fostul trezorier PSD, Mircea Draghici, s-a prezentat, marți, la apelul declarat de procurori la soluția de achitare in dosarul privind infracțiuni de abuz in serviciu, acesta declarand ca nu are emoții. ICCJ a dat un nou termen, pentru 12 noiembrie.Mircea Draghici a declarat, la ieșirea de…

- In urma cu cațiva ani, Horia Georgescu a cerut despagubiri in instanta dupa ce Mircea Badea, realizatorul emisiunii „In gura presei" a folosit la adresa sa apelative precum ”giumbix”. In cererea de chemare in judecata, Horia Georgescu cerea daune de la Mircea Badea si SC Antena 3 in cuantum de 40.000…

- Silvia Cerbu, Simona Daniela Encean si Simona Elena Cirnaru, toate judecatoare la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, au analizat ieri contestatia formulata de Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, impotriva pedepsei primite in Dosarul Retrocedarilor din Constanta,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus inceperea judecarii pe fond in dosarul lui Mircea Draghici. DNA il acuza pe fostul trezorier al PSD de delapidare si ca a folosit subventiile primite de PSD de la AEP pentru a-si cumpara un imobil. Un judecator de camera preliminara de la Instanta suprema…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus inceperea judecarii pe fond in dosarul in care fostul trezorier al PSD Mircea Draghici este acuzat de delapidare, el fiind acuzat ca a folosit subventiile primite de PSD de la AEP pentru a-si cumpara un imobil. Un judecator de camera preliminara de la Instanta…

- „S-a prabusit practic intreg esafodajul acuzatiilor,” conchid judecatorii. Anularea acestor probe a fost facuta in baza deciziilor Curtii Constitutionale (cele mai cunoscute fiind 51/2016, 302/2017, 685/2018 si 26/2019) care au scos serviciile secrete din anchete si au stabilit ca actele de urmarire…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație si Justiție este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: Procurorii din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție au dispus efectuarea in continuare a urmaririi…

- Procurorul Mircea Negulescu a declarat luni, 23.10.2017, la Inalta Curte de Casație și Justiție, ca „a fugit de acasa” impreuna cu familia, fiind bulversat de presiunea mediatica ce se exercita asupra lui, susținand ca a primit mesaje de amenințare de la ziariști. Instanța a decis ca procurorul care…