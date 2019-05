Stiri pe aceeasi tema

- Pana sa ajunga sa ii primeasca, pe covorul rosu, pe liderii europeni care au venit la Sibiu pentru a participa la discutiile esentiale despre viitorul Uniunii Europene, Klaus Iohannis a primit o intrebare referitor la primirea Romaniei in Spatiul Schengen. Subiect pe care deunazi premierul Dancila ii…

- Romania va intra "peste putin timp" in Spatiul Schengen si va scapa si de Mecanismul de Cooperare si Verificare, a declarat joi, la Sibiu, presedintele Klaus Iohannis. "Am muncit enorm de mult si aceasta chestiune - Schengen - a fost pusa in discutie de nenumarate ori. Si astazi voi discuta cu liderii…

- ''Am muncit enorm de mult și aceasta chestiune, Schengen, am pus-o in discuție de nenumarate ori și fiți siguri ca și astazi voi discuta cu liderii europeni despre Schengen. Insa, vedeți, lucrurile nu merg intotdeauna așa cum ne imaginam. Avem politicieni care, din pacate, au aratat Europei ca nu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut o serie de declarații cu doar cateva ore inainte de inceperea Summitului UE de la Sibiu. „Profit de aceasta ocazie aici, in Muzeul Astra din Sibiu,...

- Premierul ii cere lui Iohannis sa puna pe agenda evenimentului acceptarea Romaniei in spatiul Schengen si eliminarea Mecanismului de Cooperare si Verificare. "Am incercat sa construiesc o relație normala cu o instituție a statului, normal, pentru beneficiul romanilor. Acest lucru a fost un…

- Pe o vreme urata, cu vant si un cer foarte innorat, Klaus Iohannis a tinut sa mearga personal in Piata Mare din Sibiu, marti la pranz, pentru a vedea cum decurg pregatirile pentru Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din UE. Reuniunea va fi gazduita, dupa cum se stie, de orasul pe […]…

- * Premierul Viorica Dancila a declarat vineri la Nucet, judetul Dambovita, ca asteapta din partea presedintelui Klaus Iohannis motivarea pentru respingerea celor trei propuneri de ministri pentru portofoliile de la Justitie, Fonduri Europene si pentru Romanii de Pretutindeni, urmand ca apoi sa decida…

- Liberalii critica dur nominalizarea deputatului Mircea Draghici la sefia Autoritatii Electorale Permanente. PNL considera ca aceasta decizie arata intentia fraudarii alegerilor de catre PSD si solicita tuturor partidelor parlamentare sa sustina un candidat care sa nu apartina coalitiei guvernamentale.…