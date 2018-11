Stiri pe aceeasi tema

- „Cele mai multe cauze sunt legate de avizele pentru studiile de fezabilitate care sunt depuse la Comisia Europeana. Avizele de mediu sunt cele care au dus Romania inapoi in timp. Eu am fost consultant pe fonduri europene si pe perioada de preaderare si postaderare in mediul privat. Cred ca am expertiza…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, Consiliului sa adopte o recomandare revizuita pentru ca Romania sa isi corecteze abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO). “Comisia a constatat că nu au fost luate măsuri eficace ca…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, Consiliului sa adopte o recomandare revizuita pentru ca tara sa isi corecteze abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar. “Comisia…

- "Viitorul arata destul de simpatic, inteligenta artificiala fiind cea mai dinamica si ce mai imprevizibila ramura a cercetarii. Specialistii sustin ca, la ora actuala, Inteligenta Artificiala este la nivelul unui copil de patru ani. Avand de vedere ca am acasa o fetita de 4 ani care zbarnaie, cred…

- "Complexul Energetic Oltenia este afectat foarte mult de cresterea costului cu certificatelor de emisii. Investitiile pe care le-am facut anul acesta sunt de 810 milioane de lei, dupa cele de anul trecut, de 670 de milioane de lei, insa pentru anul care vine deja ne gandim sa vedem de unde vom avea…

- "Nu stiu daca ati urmarit, dar aseara, ca la un semnal, dupa ce am zis ca studiul de fezabilitate al spitalelor regionale costa 1,8 milioane euro (si nu 250, cat se avansase in spatiul public), am inceput sa fiu atacata intr-un mod socant. Aceste atacuri pornite ca la un semnal la adresa mea si mai…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a scris zilele trecute, pe Facebook, ca e mai avantajos ca unele proiecte sa fie facute in parteneriat-public privat in Romania, in conditiile in care Banca Europeana de Investiții (BEI) elaboreaza studii in valoare de 120 milioane de euro. „Cifrele…

- Potrivit Direcției Edilitare din Primaria Timișoara, capitala Banatului este singurul oraș din țara noastra care participa la o noua campanie europeana: Social Biking Challenge. Aceasta a pornit de la Comisia Europeana, care vrea sa incurajeze utilizarea bicicletei ca mijloc de transport…