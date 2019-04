Stiri pe aceeasi tema

- "Mașina Mercedes GLE achiziționata second-hand de PSD din FONDURI PRIVATE (nu din subvenție) nu a mai servit scopului inițial pentru care a fost cumparata. Singurul "pedepsit" pentru a o cumpara la ACELAȘI PREȚ a fost subsemnatul. Nefiind pregatit pentru o asemenea achiziție, plata a fost facuta…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus extinderea urmaririi penale fața de deputatul Mircea Draghici, trezorier al PSD, cu privire la savarșirea unei alte infracțiuni de delapidare. In ordonanța procurorilor se arata ca, in cauza, exista aspecte din care rezulta suspiciunea…

- „Mașina Mercedes GLE achiziționata second-hand de PSD din FONDURI PRIVATE (nu din subvenție) nu a mai servit scopului inițial pentru care a fost cumparata. Singurul "pedepsit" pentru a o cumpara la ACELAȘI PREȚ a fost subsemnatul. Nefiind pregatit pentru o asemenea achiziție, plata a fost facuta…

- Cea mai scumpa componenta de pe o masina electrica este bateria. Chiar daca nu esti multumit de pretul si de autonomia oferita, bateriile pentru aceste vehicule sunt mai ieftine decat erau in urma cu zece ani. In prezent, cele mai bune baterii pentru masinile electrice sunt cele litiu-ion,…

- Primaria Capitalei are peste 45.000 de angajați, in timp ce Uniunea Europeana numara in prezent aproximativ 43.000 de angajați, evidențiaza Sorin Ionița, președintele ExpertForum, intr-o postare pe Facebook. ”Ceea ce se intampla la nivelul Primariei Bucureștiului in materie de personal nu este serviciu…

- Trezorierul PSD, Mircea Draghici, reactioneaza dupa anuntul DNA ca a fost pus sub urmarire penala pentru ca si-ar fi insusit 380.000 de euro din subventiile acordate pentru PSD, pe care i-a folosit pentru plata unui imobil."In aceasta țara, deocamdata, nu poate stabili un procuror, fie el…

- Povestea nestiuta din spatele unei “barfe” viralizata pe Facebook. Politistul in sort de la Ghimpati a evitat o tragedie. Un politist in sort si tricou a fost filmat duminica la Ghimpati, in Giurgiu. Imaginile publicate apoi pe Facebook de un „martor ocular” care nu avea habar de ce s-a intamplat si…

- „Astazi (n.r. marți), președintele PSD Liviu Dragnea a propus - iar comisia de Buget a aprobat - diminuarea bugetului pentru finanțarea partidelor politice cu 140 milioane de lei. Banii vor fi transferați catre Educație, pentru infrastructura necesara derularii Programului Guvernamental "Masa calda…