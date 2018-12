Stiri pe aceeasi tema

- Situatia in care se afla Romania ca urmare a faptului ca presedintele Iohannis intarzie sa anunte o decizie cu privire la numirea noilor ministri Lia Olguta Vasilescu la Ministerul Dezvoltarii si Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor a fost comentata, la Romania TV, de catre analistul politic…

- Dan Radu, reprezentant al Asociatiei ”Moldova vrea Autostrada” a declarat, pentru News.ro, ca presedintele Klaus Iohannis va promulga, vineri dupa-amiaza, legea privind realizarea autostrazii Iasi-Targu Mures, iar cu aceasta ocazie va fi organizata o scurta ceremonie la Cotroceni. ”Presedintele…

- Klaus Iohannis nota 8 – In continuare, joaca tare, s-a molipsit de la Basescu. In momentul acesta, nu are nicio problema in a obține cel de-al doilea mandat. Nu exista un contracandidat care sa ii puna probleme reale. Spuneam inca de acum un an ca Iohannis ii va scoate din cursa pe toți cei care…

- Organizațiile din Iasi care sustin autostrada pentru Moldova si care au fost primite recent de Iohannis la Cotroceni susțin ca Lia Olguța Vasilescu este &"nepotrivita&" pentru Ministerul Transporturilor.

- Marius Bodea a spus, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in legea privind realizarea Autostrazii Iasi-Targu Mures, exista o prevedere care arata "negru pe alb" ca Ministerul Transporturilor este obligat, in fiecare an, sa prinda bani in buget pentru acest proiect. El a adaugat ca, in mod logic,…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, miercuri, ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar trebui sa demisioneze din Parlament, dupa ce acesta a fost acuzat de DNA ca a primit mita de 800.000 de dolari de la companii austriece. „Caline, iti dau un sfat pretios! Cred ca ar fi bine pentru…

- Tudorel Toader a raspuns rapid mesajului venit de la Cotroceni pe fondul raportului si al criticilor Comisiei de la Venetia, in care presedintele i-a cerut, nu cu subiect si predicat, e drept, sa demisioneze de la Ministerul Justitiei. Aflat la Strasbourg, Tudorel Toader a ales sa dea replica pe Facebook.…

- Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a anuntat, joi dimineata, ca directorul general Dan-Dumitru Baciu a demisionat. "Demisia este un lucru obisnuit atunci cand exista un decalaj intre nivelul asteptarilor si ceea ce poate fi livrat", a declarat Dan-Dumitru Baciu. Acesta…