- Președintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu s-a intalnit marți, la Washington, cu Mike Pence, vicepreședinte SUA și președinte ex-officio al Senatului SUA și cu gen.lt.(r) Keith Kellogg, consilierul pentru securitate naționala al vicepreședintelui SUA.Potrivit unor surse oficiale, vizita…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, spune ca proiectul autostrazii Ploiesti-Brasov urmeaza sa fie facut in parteneriat public-privat, insa, intrebat fiind daca va fi realizat de o companie din China, afirma: "Nu stiu, asa am auzit si eu...".Razvan Cuc a fost intrebat, miercuri seara, la…

- Daniel Horodniceanu, fostul procuror-sef al DIICOT, sustine ca procedura de selectie a procurorului general declansata de Ministerul Justitiei nu a indicat un profil de candidat si nici reperele pe care cei interesati trebuiau sa le indeplineasca si considera ca "fara solicitari specifice si fara…

- Ideea lor crestina ar fi ca Lazar nu-i vinovat, atita vreme cit Securitatea ii dicta ce note sa le puna la purtare detinutilor dornici sa vada lumina soarelui. Din orwellianul an 1984 pina in1989, cind Nea Nicu n-a mai apucat sa-i aseze pe crestet cununita calificativului "foarte bine", dom" doctor…

- "Nu am primit niciun raspuns de la presedintele Iohannis in cazul Lazar si subliniez faptul ca nu ma pot desprinde de calitatea de om politic, dar am scris scrisoarea in calitate de presedinte al Senatului. Eu am convingerea ca institutiile din Romania care reprezinta cetatenii si sigur ca cea mai…

- Va prezentam in continuare textul mesajului: „Anul acesta marcam aniversarea a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO, cea mai puternica Alianța din istorie. Extinderea NATO a fost un mare succes, un catalizator pentru stabilitate și prosperitate. A imbogațit Alianța noastra cu noi…

- Administratia Prezidentiala ar avea un consum de doua ori mai mare decat cel de la Palatul Parlamentului, factura totala, la sfarsitul mandatului lui Ioahnnis (energie, gaze naturale, electricite) fiind de 1,5 milioane de lei, potrivit Jurnalul, citat de Antena 3. "Este o stire interesanta.…

- Mutare decisiva a Guvernului in privința tergiversarii numirilor la șefia parchetelor și in privința controlului pe care procurorul general il poate exercita, abuziv, asupra anchetelor instrumentate de Secția...