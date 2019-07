In opinia lui Mircea Diaconu, aceste diferențe sunt calitative, astfel un american este pragmatic in abordarea sa și in finanțarea studiilor sale, pe cand un european este mai tradițional in aceasta abordare și se așteapta ca statul sa faca mai mult pentru individ.

„In Romania și in general in Europa, se practica finanțarea culturii, a educației. Suntem cu totul alta lume decat cea americana, care este pragmatica, este rece.

Daca America are un complex fața de Europa, acela este cultural și patrimonial. Trebuie sa ținem de acest lucru ca disperații. Trebuie sa ne menținem identitatea,…