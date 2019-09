Mircea Diaconu şi-a depus și el candidatura pentru prezidențiale Candidatul independent Mircea Diaconu si-a depus, sâmbata, candidatura la alegerile prezidentiale, el afirmând la sediul Biroului Electoral Central ca apelul sau catre "cei care mai cred în românism" este de refacere a sperantei, a încrederii "în noi si viitorul nostru".

"Apelul meu este sa încercam pe cât posibil sa refacem speranta, încrederea în noi si viitorul nostru, cei care mai cred în românism, oriunde s-ar afla. Din fericire, avem o sansa, ultima, depinde câti vom fi", a afirmat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent Mircea Diaconu si-a depus, sambata, candidatura la alegerile prezidentiale, el afirmand la sediul Biroului Electoral Central ca apelul sau catre 'cei care mai cred in romanism' este de refacere a sperantei, a increderii 'in noi si viitorul nostru'. "Apelul meu este sa…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la alegerile prezidențiale și Mircea Diaconu, sprijinit de ALDE și Pro România, vor depune sâmbata, la Biroul Electoral Central, semnaturile necesare pentru a intra în cursa pentru Cotroceni. Pâna acum și-au depus candidaturile Klaus Iohannis, ,…

- Prezidentiabilii PNL si USR, Klaus Iohannis si Dan Barna, isi vor depune candidaturile in aceeasi zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Prezidentiabilul UDMR Kelemen Hunor isi va depune candidatura sambata. De asemenea, Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro Romania pentru Cotroceni, se va inscrie oficial…

- Viorica Dancila va intra oficial in cursa de joi, iar Klaus Iohannis și Dan Barna, de vineri. Primul care și-a inscris candidatura a fost Viorel Catarama, care s-a inscris de astazi la alegerile prezidențiale. Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, iși va depune candidatura la BEC joi, la…

- Daca as fi consultant politic, asa cum este onorabilul domn Cozmin Gusa, de exemplu, si as fi intrebat „Cine are tot interesul sa-l scoata pe Dan Barna din cursa prezidentiala?” as raspunde, fara sa stau pe ganduri, ca in primul rand Klaus Iohannis si Viorica Dancila, la unison, iar in plan secund,…

- Cercetarea s-a facut de institutul "Verifield" pe un eșantion de 1.000 de persoane, prin interviu telefonice, la nivel național. Potrivit sondajului, Klaus Iohannis intra lejer in turul 2 și marea batalie este pentru concurentul din finala, unde trei candidați au șanse sensibil egale sa mearga…

- Viorica Dancila ar strange doar 6,7% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, potrivit unui barometru IMAS realizat la sfarșitul lunii iunie. In acest sondaj au fost selectate doar raspunsurile celor care au declarat ca merg la vot, nu și ale indecișilor. Viorica Dancila…

- Sondajul IMAS Romnibus dezvaluie ca presedintele Klaus Iohannis este cotat la 36,5-, apoi vine Calin Popescu Tariceanu, cu 13,4-, Victor Ponta, cu 12,2- si Dacian Ciolos cu 11-. Pe urmatoarele pozitii se afla Viorica Dancila, cu 5,8-, Dan Barna cu 4,6-, Kelemen Hunor, cu 1,6- si Eugen Tomac cu 1,4-.…