- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și liderul Pro România, Victor Ponta, au semnat, miercuri, un protocol de alianța electorala pentru alegerile prezidențiale din toamna, la care îl susțin pe Mircea Diaconu. Norica Nicolai și Sorin Cîmpeanu ar urma sa coordoneze campania…

- Fostul europarlamentar Mircea Diaconu a anuntat la Antena 3 ca va fi candidat independent la alegerile prezidentiale, si ca sustinerea pe care ALDE si Pro Romania i-o acorda nu va fi una clasica.

- ALDE și PSD nu mai sunt ”puternici impreuna”. Calin Popescu Tariceanu a decis sa dea Puterea pe alianța cu Pro Romania al lui Victor Ponta. Il susține la candidatura la prezidențiale pe independentul Mircea Diaconu, fostul europarlamentar independent care și-a anunțat duminica oficial candidatura…

- Fostul europarlamentar Mircea Diaconu a afirmat, duminica, dupa ce și-a anunțat intenția de a candida la prezidențiale, ca toți președinții de pâna acum „s-au strâns de gât cu premierii”, însa atribuțiile acestora ar fi trebuit sa fie altele.„Nu ma recomanda…

- Fostul europarlamentar Mircea Diaconu ar urma sa-si anunte, astazi, la ora 16.00, pe treptele Ateneului Roman, intentia de a candida ca independent la Presedintia Romaniei, insa surse politice au declarat pentru G4Media ca ar urma sa fie sustinut de viitoarea Alianta politica formata dintre Pro Romania…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat la Realitatea TV situația noilor candidați la alegerile prezidențiale din noiembrie, punand accent pe dezvaluirea lui Ion Cristoiu, rostita la Realitatea TV, potrivit careia actorul Mircea Diaconu va fi candidatul Pro Romania la alegerile prezidentiale."Teoria…

- Primarul din Slatina, Emil Moț, crede ca PSD ar trebui sa o nominalizeze pe Gabriela Firea pentru alegerile prezindențiale din noiembrie, chiar daca aceasta nu și-a exprimat interesul pentru prima funcție in stat. Sprijinul lui Moț pentru Firea survine in ziua in care premierul Viorica Dancila a spus…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Romania TV, ca in opinia sa PSD nu este favorit sa ajunga in turul 2 la prezidențiale, pentru prima oara in istoria post-decembrista.Ponta a apreciat ca PSD nu va merge pe un independent la prezidentiale. „Sa fie cineva care a stat langa…