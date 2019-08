Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Cozmin Gușa a explicat la Realitatea TV jocurile care stau in spatele deciziei Pro Romaniei și ALDE de a susține candidatura lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale din 2019. ”Planul cu Mircea Diaconu a fost pus la cale in Croația de George Maior, Florian Coldea și un fost…

- Mircea Diaconu a declarat in exclusivitate la ”Punctul de intalnire”, cu Radu Tudor, ca nu va merge in campanie cu Victor Ponta și Tariceanu. Candidatul la prezidențiale marturisește ca susținerea celor...

- Au existat in cadrul sedintei ALDE doar 2 abtineri pentru ruperea protocolului cu PSD, 2 abtineri pentru retragerea de la guvernare. 2 voturi impotriva si 9 abtineri la sustinerea candidaturii lui Mircea Diaconu pentru alegerile prezidentiale si 2 voturi impotriva si 9 abtineri pentru alianta cu partidul…

- "Pro Romania il vom susține pe candidatul independent Mircea Diaconu la prezidențiale. Am avut o discuție cu dl Diaconu. Nu vrem sa il facem din candidat independent candidat politic, nici el nu vrea sa se implice in viața politica a Pro Romania. Daca și colegii de la ALDE vor susține pe Mircea Diaconu,…

- Pro Romania ar urma sa discute problema candidatului la prezidentiale, Victor Ponta urmand sa aiba o intalnire cu Mircea Diaconu la ora 12. Calin Popescu Tariceanu le-a transmis, vineri, colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii din aceasta saptamana, le va…

- Un congres aproape in soapta. O sala de marime medie, un public tacut, aplauze de complezenta, ca la teatru, unde se joaca o piesa clasica, modesta, cu actori de mana a doua. Viorica Dancila, votata in unanimitate candidat prezidential al PSD, va juca, cu siguranta, cartea modestiei. Crede in oameni,…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat la Realitatea TV situația noilor candidați la alegerile prezidențiale din noiembrie, punand accent pe dezvaluirea lui Ion Cristoiu, rostita la Realitatea TV, potrivit careia actorul Mircea Diaconu va fi candidatul Pro Romania la alegerile prezidentiale."Teoria…

- „Nu va scapa Viorica Dancila. Ea va fi candidatul. Eu cred ca va candida. Cred ca maine PSD, in CEx, o va susține pe doamna Dancila, pentru ca e liderul partidului", a spus Victor Ponta, luni seara, in emisiunea lui Ionuț Cristache de la TVR 1, „Romania9". „Ce va face domnul Tariceanu nu știu.…