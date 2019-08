Stiri pe aceeasi tema

- ”Breaking news-ul este valabil, ca sa-l definesc din start, e un joc subteran al rezerviștilor din serviciile secrete, destinat sa submineze candidatura lui Dancila și sa potențeze, in turul doi, candidatul Dan Narna”, a spus Cozmin Gușa, la DCNews, adaugand: ”Anunțul de alianța politica și electorala,…

- Traian Basescu a comentat informatiile potrivit carora Calin Popescu-Tariceanu, liderul partidului de guvernamant ALDE, ar schimba taberele pentru o alianta cu formatiunea din opozitie condusa de Victor Ponta, Pro Romania. Fostul presedinte considera ca o astfel de mutare reprezinta un joc politic al…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat miercuri ca a hotarat, impreuna cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, incheierea unei alianțe politice și constituirea de grupuri parlamentare comune. De cealalta parte, Ponta confirma apropierea de Tariceanu și ALDE. ”Discuții fructuoase in aceasta…

- Adrian Țuțuianu, vicepreședinte Pro Romania, a declarat pentru RFI ca partidul ar putea susține candidatura lui Calin Popescu Tariceanu la președinție, cu condiția ca liderul ALDE sa plece de la guvernare și sa nu mai susțina aceasta majoritate. Totodata, un alt posibil candidat ar fi Gabriela Firea,…

- Adrian Țuțuianu, vicepreședinte Pro Romania, a declarat pentru RFI ca partidul ar putea susține candidatura lui Calin Popescu Tariceanu la președinție, cu condiția ca liderul ALDE sa plece de la guvernare și sa nu mai susțina aceasta majoritate.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu exclude posiblitatea constituirii unei alte aliante electorale, in cazul in care PSD si ALDE nu vor avea un candidat comun la alegerile prezidentiale. Liderul ALDE a facut aceasta declarație dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat joi in premiera…

- "Fara doar si poate. Impreuna cu colegii mei am analizat acest lucru si ma indrept spre o candidatura. Dar ar fi mult mai util sa aiba o sustinere cat mai larga. Din partea coalitiei PSD-ALDE sau chiar mai mult. Daca nu vom reusi acest lucru, vom vedea daca pot impreuna cu colegii mei sa gasim alta…

- Calin Popescu Tariceanu a confirmat luni declarațiile lui Victor Ponta, care a spus ca a avut o discuție cu președintele ALDE despre cum s-ar putea ajunge la un candidat comun PSD-ALDE-Pro România la alegerile prezidențiale.