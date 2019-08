Stiri pe aceeasi tema

- Este, oare, președintele Romaniei lipsit de puteri? Atat de lipsit de puteri cum pretind aceia care, in loc sa caute soluții, umbla mereu, de-a bușilea, dupa scuze? Incercand sa explice ce a vrut sa spuna poetul cand a declarat ca, daca era președintele țarii, tragedia de la Caracal nu ar fi avut loc,…

- Curtea Constitutionala a stabilit clar, in unanimitate, ca intrebarile lui Iohannis de la Referendum au fost formulate tembel si pe doua teme NEconstitutionale ! Romania lucrului prost facut ! Iohannis, Premierul Viorica Dancila, USR – Barna si Ciolos, PNL – Ludovic Orban, PMP – Basescu si Tomac, Ponta,…

- "Domnule Tariceanu, fapt este ca Iohannis a calcat in picioare Constituția de mult prea multe ori și tot de atatea ori decizia dvs. a fost aceea de a nu-l suspenda. Eu am cerut de cel puțin 30 de ori demararea procedurii, prima data chiar in decembrie 2016. Dvs., in schimb, ați spus mereu ca nu e…

- CCR a decis ca amnistia pentru corupție nu poate fi interzisa, anunța Antena 3, astfel Constituția nu se poate modifica. Amintim ca una din intrebarile de la referendumul din 26 mai era „ Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție?”.Curtea Constitutionala…

- „E de presupus ca un esec al presedintelui il va dezarma in pozitionarea sa foarte agresiva din ultima perioada fata de Guvern si de majoritate. Ce ar insemna pentru noi un succes al referendumului? Ce a insemnat referendumul facut de Basescu cu ani in urma cu acea imbecilitate de reducere a numarului…

- Norica Nicolai, candidata ALDE pentru un nou mandat de europarlamentar, a declarat, luni dimineața, ca referendumul pentru justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis nu poate fi validat pentru ca duce la modificarea Constituției. Potrivit eurodeputatei, referendumul, așa cum rezulta din intrebarile…

- "Nu. Nici vorba. Sunt destui care... e acelasi scenariu: ca sunt probleme. Nici vorba, ne-am intalnit, vorbim. Dumneaei merge in campanie intr-o parte, eu merg in alta parte. Cateodata ne mai intalnim”, a afirmat Dragnea. Liderul PSD a spus ca o cunoaste de ani de zile pe Viorica Dancila…