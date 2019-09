Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, spune ca nu înțelege "trecerea brusca pe care ALDE a savârșit-o în doar o saptamâna de la a încerca sa dea un suflu nou guvernarii, la ieșirea de la guvernare și îndreptarea catre o șocanta fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric".…

- "ALDE LA RASCRUCE Am profitat de absenta mea din aceste zile pentru a incerca sa diger trecerea brusca pe care ALDE a savarsit-o in doar o saptamana de la a incerca sa dea un suflu nou guvernarii (lucru perfect intemeiat in care cred si eu) la iesirea de la guvernare si indreptarea catre o…

- Dana Varga, consilier de stat responsabilitați in problematica minoritaților, a demisionat din ALDE dupa ce partidul lui Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca se retrage de la guvernare. Varga a anunțat intr-o postare pe Facebook ca demisioneaza deoarece nu poate continua politica "fara demnitate, fara…

- „Dupa 13 ani de implicare politica alaturi de domnul Calin Popescu Tariceanu și familia liberala, ani in care am muncit in toate campaniile electorale, candidand in 2008 și in 2016 la alegerile parlamentare, dedicandu-ma in totalitate partidului, cu sacrificii personale și profesionale, promovand…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, luni, un mesaj pe Facebook, in care lanseaza sageți la adresa ALDE și a iminentei ieșiri de la guvernare a acestui partid, chiar daca pana la aceasta ora nu a fost facut un anunț oficial. Dancila afirma ca social-democrații vor merge ”inainte” cu guvernarea, alaturi…

- Delegatia permanenta a ALDE a votat luni, in sedinta, iesirea partidului de la guvernare si sustinerea candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie, a anuntat liderul formatiunii, Calin Popescu Tariceanu. Totodată, el a anunţat că va demisiona de la conducerea…

- UPDATE. Negocierile purtate luni intre Viorica Dancila și Victor Ponta, pe de o parte, Viorica Dancila și Calin Popescu Tariceanu pe de alta parte, și de Victor Ponta și Tariceanu separat, au eșuat, cei trei lideri de partide ramanand fiecare pe poziția lui, fara sa poata contura nici macar ideea…