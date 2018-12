Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Diaconu susține ca exista un trend care a dus la dispariția Craciunului de la Bruxelles. Europarlamentarul este de parere ca o astfel de abordare nu poate sa duca decat rau.

- O data cu venirea frigului, parca pofta de "ceva dulce" este din ce în ce mai acuta, iar Craciunul este momentul în care toata lumea își dorește sa aiba cele mai gustoase prajituri.

- Craciunul se apropie cu pași repezi, așa ca ar fi bine sa pregatești meniul din timp, mai ales daca vrei sa ii impresionezi pe cei din jur. Bomboanele cu nutella și biscuiți sunt ideale pentru o masa festiva. Nu ai nevoie de foarte multe ingrediente și se pregatesc in mai puțin de 30 de minute. Iata…

- Potrivit studiului, ca sa castige locul fruntas in topurile de Craciun, o piesa trebuie sa aiba durata de 3 minute si 57 de secunde, sa fie interpretata in sol major, sa aiba 114 bpm (beats per minute) si sa fie cantata de un artist solo in varsta de 27 de ani. A mai fost descoperit ca aproximativ jumatate…

- Ion Cristoiu a declarat, la emisiunea "100 de Minute", moderata de Alessandra Stoicescu, de la Antena 3, ca refuzul lui Klaus Iohannis de a semna decretul de remaniere a celor doi miniștri a creat o situație favorabila Partidului Social Democrat prin schimbarea agendei zilei. "A reuși cateva…

- Ion Cristoiu a declarat, la emisiunea "100 de Minute", moderata de Alessandra Stoicescu, la Antena 3, ca cererea Parchetului General cu privire la Calin Popescu Tariceanu este mult mai serioasa decat se crede.

- Europarlamentarul liberal Adina Valean a declarat marti ca decizia de a nu mai candida la alegerile din 2019 este una personala, motivand ca „in viata mai vrei sa faci si altceva”. Ea nu a exclus posibilitatea de a candida pentru parlamentul national in 2020, conform news.ro.La Bruxelles,…