Actorul Mircea Diaconu si-a anuntat duminica intentia de a candida la alegerile prezidentiale, context in care solicita sprijinul tuturor celor care vor sa il sustina in acest demers pentru a obtine cele 200.000 de semnaturi necesare candidaturii sale.



"Intentia mea este de a incerca sa candidez la prezidentiale. Azi doar spun ca as incerca, pentru ca sunt suficient de enervat, de nemultumit si simt ca e nevoie de asta", a afirmat Diaconu, la o conferinta de presa sustinuta pe treptele Ateneului Roman.



El a spus ca strangerea semnaturilor necesare pentru depunerea candidaturii…