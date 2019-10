Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe imagini infatisand un barbat mergand prin centrul Timisoarei cu doua femei in lesa au starnit controverse pe internet, potrivit adevarul.ro.Imaginile cu un barbat si doua femei legate cu lesa au fost realizate sambata dupa-amiaza de Stefan Cojocnean, in Piata Libertatii, din Timisoara.…

- Circa trei sute de membri si simpatizanti ai USR-PLUS au participat, duminica seara, la mitingul organizat de prezidentiabilul USR PLUS, Dan Barna, in Piata Libertatii din Timisoara. Liderul USR a reiterat faptul ca alianta politica din care face parte doreste o Romanie fericita pentru toti cetatenii…

- Congresul se va desfasura la Iulius Congress Hall din Timisoara, sambata si duminica, intre orele 10.00 si 18.00 si va reuni 500 de delegati din toata tara, care vor alege organele de conducere ale partidului, scrie news.ro. Citeste si Dan Barna: Ne imputinam ca societate, iar noi discutam…

- Alianța USR PLUS va ajunge in turul II al alegerilor prezidențiale, sunt convinsi liderrii aliantaei, Acest lucru se va intampla deoarece Romania vede speranța și tot mai mulți romani aleg sa se implice in viața publica. The post Intalnire cu Dan Barna – Duminica la ora 18 in Piața Libertații appeared…

- Timisorenii sunt asteptati la opera, in Piata Libertatii. Miercuri, aici va avea loc un spectacol organizat de Opera Maghiara de Stat, un spectacol in doua acte. Opera Maghiara de Stat soseste miercuri, 28 august 2019, la Timisoara. Aceasta va prezenta, in Piata Libertatii, incepand cu ora 20, spectacolul…

- Opera Maghiara de Stat va prezenta miercuri, 28 august 2019, in Piata Libertatii din Timisoara, incepand cu ora 20, spectacolul ”Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti. Spectacolul ,,pe roti” face parte din turneul pe care Opera din Budapesta il deruleaza in Romania si care mai cuprinde reprezentatii…

- Din cauza producerii unei avarii pe o linie subterana de medie tensiune, aproximativ 7000 de clienți din cartierul zona Lipovei din Timișoara au ramas... The post Mobilizare a pompierilor din patru judete, pentru ca timisorenii din “Lipovei” sa nu mai stea fara curent appeared first on Renasterea banateana…

- Scene incredibile surprinse seara trecuta, in Piața Libertații din Timișoara. Mai multe persoane au fost stropite cu soluție impotriva țanțarilor, din cauza neglijentei unor angajați ai firmei care se ocupa de dezinsecție in oraș. Jetul de insecticid s-a dus direct spre oameni.