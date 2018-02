Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul polonez Ryszard Czarnecki a fost demis miercuri din functia de vicepresedinte al Parlamentului European, dupa ce a insultat o colega, comparand-o cu o colaborationista nazista, relateaza France Presse. Cu 447 de voturi pentru si 196 impotriva, deputatii europeni, reuniti…

- Vor vorbi, in schimb, Traian Ungureanu, Laszlo Tokes, Cristian Preda, Monica Macovei și alții. Din partea social-democraților, vor vorbi doar Victor Boștinaru și Dan Nica, iar din partea ALDE Renate Weber, Mircea Diaconu, Norica Nicolai. Decizia este una politica, luata de președintele Parlamentului…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan (PMP/PPE) spune despre ministrul Tudorel Toader ca, desi se afla inca de luni la Strasbourg, la sediul Parlamentului European, unde se va dezbate miercuri in plen situatia justitiei din Romania, nu se stie nimic oficial despre programul acestuia.

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru a transmis prin e-mail tuturor parlamentarilor din grupul PPE - cel mai mare grup din cadrul Parlamentului European - un articol din ziarul romanesc in limba engleza "Nine O'Clock" in care este citat fostul presedinte Traian Basescu laudand legile justitiei, potrivit…

- Marti, Comisia Europeana va prezenta Strategia privind Balcanii de Vest, in conditiile in care integrarea rapida in UE a sase tari din Balcanii de Vest este promovata de 12 state membre. "Calitatea de membru a statelor din Balcanii de Vest corespunde cu interesele politice si economice ale…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce o treime dintre acestia recunosc ca au fost, la randul lor, agresori in mediul online, reiese dintr-un studiu intocmit si publicat, ieri,…

- Incepand de astazi, Centrul Gifted Education a inceput programul de parteneriat cu scolile si liceele din Bucuresti pentru a descoperi copiii si tinerii supradotati cu varste cuprinse intre 5 si 18 ani. Campania se deruleaza prin site-ul www.mintistralucite.ro , care ofera o testare nationala predictiva…

- Primarul din Rosia de Amaradia, Liviu Cotojman, spune ca de trei mandate incearca sa convinga factorii de decizie sa redeschida perimetrul minier din localitate. „Am facut demersuri pentru deschiderea unui nou front de lucru, e rezerva de...

- Fostul antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone, nu crede in varianta revenirii lui Cristi Borcea la Dinamo. In direct la ProSport Live, Andone a dezvaluit cum l-a pierdut pe Dorin Rotariu, chiar inainte de incheierea perioadei de transferuri. ”Ce am trait acolo, nu am trait nicaieri in cei aproape…

- Europarlamentarul Cristian Preda a reacționat dur dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a acuzat Delegația Comisiei Europene la București ca ar fi transmis informații false la Bruxelles, fara a prezenta „nicio dovada”. Europarlamentarul afirma ca Liviu Dragnea e considerat „ridicol” in instituțiile…

- Vocile unioniste au început sa se auda, din ce în ce mai des, inclusiv la nivelul Parlamentului European. Unul dintre cei care își doresc Unirea României cu Republica Moldova este și europarlamentarul Marian-Jean Marinescu. „Eu mi-aș dori, în ce privește…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. „Nu se va adopta in acest an nicio taxa suplimentara, nicio crestere a unei taxe, impozit si asa mai departe. Asta este…

- Vizitatorii straini au petrecut anul trecut doar 5 milioane de nopti in unitatile turistice din Romania, in timp ce in Polonia au petrecut 16 milioane de nopti, in Bulgaria 17 mi­lioane de nopti, iar in Cehia chiar 26 de milioane de nopti, arata datele publicate de Eurostat. Romania este codasa…

- CHISINAU, 24 ian — Sputnik, Doina Crainic. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a dat de înteles ca agreeaza propunerea ca UE sa acopere costul estimat de 72 de lire sterline pentru cetatenii europeni care vor sa solicite permis de sedere permanenta în Marea…

- Numarul europarlamentarilor ar urma sa scada de la 751 la 705 dupa Brexit, diferenta de locuri fiind "puse deoparte" pentru viitoare liste electorale paneuropene, potrivit unei propuneri anuntate marti de forul de la Strasbourg, transmite dpa. Europarlamentarii britanici detin 73 de mandate…

- Eusebiu Burcaș: “Cererea de locuințe la Cluj este de patru mai mare ca oferta” Analistul financiar Eusebiu Burcaș explica, la Realitatea FM, ca orașul Cluj-Napoca este singurul din Romania unde prețurile la apartamente au ajuns la nivelul de dinaintea crizei. Tendința va continua fiindca solicitarile…

- Viorica Dancila, premierul desemnat este europarlamentar. Aceasta a avut de-a lungul timpului mai multe intervenții in plenul Parlamentului European, pe diferite subiecte. Aceasta a criticat dur protestele Rezist, in februarie 2017, imediat dupa ce Guvernul Grindeanu a adoptat, noaptea, Ordonanța 13,…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si...

- In ședința plenara din 16 ianuarie a Parlamentului European, in cadrul luarilor de cuvant din afara ordinii de zi, europarlamentarul Laszlo Tokes a vorbit despre declaratia data de fostul premier Mihai Tudose privindu-i pe cei care arboreaza steagul secuiesc. “Mihai Tudose, prim-ministru roman i-a amenințat…

- Germanii, turcii si suedezii par sa fie cei mai romantici europeni, ei punand adeseori lumanari pe masa atunci cand au o intalnire romantica sau o cina, in timp ce romanii au o abordare ceva mai pragmatica si folosesc lumanari doar la ocazii festive, arata un studiu realizat de E.ON si Kantar EMNID.…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. „Daca colegii au…

- Viorica Dancila este un politician roman, membru al Partidului Social Democrat. Din 2014, aceasta a fost aleasa deputat in Parlamentul European, pe listele PSD, pentru al doilea mandat. De asemenea, Viorica Dancila deține, din 2015, funcția de președinte al Organizației Femeilor Social Democrate.…

- Patru tineri au fost arestati joi de politia greaca in apropierea Atenei, acuzati de apartenenta la o organizatie terorista de extrema dreapta, informeaza AFP citand o sursa din politie. Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza, preluata de Agerpres. "Dinamica economiei…

- Catalin Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, programata luni, este un moment bun de bilant pentru primul an de guvernare si ca ar fi necesara o evaluare a liderului partidului, Liviu Dragnea.”Comitetul Executiv National de…

- Anul 2017 este pentru municipiul Sibiu marcat de anuntul venit de la Bruxelles privind gazduirea in martie 2019 a unui important Summit UE, la o zi dupa Brexit, in care se va discuta despre viitorului blocului comunitar. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a propus in…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai intra, de la ora 11:00, in dialog cu reporterii Libertatea. Cum se vede de la Bruxelles adoptarea de catre Parlament a noilor legi ale Justiției? Risca Romania sa fie sancționata pentru recentele schimbari legislative? Cat de puternica mai este coaliția de guvernare…

- Romania si Bulgaria indeplinesc criteriile pentru aderarea la Schengen si trebuie admise rapid in spatiul european de libera circulatie, a susținut Gianni Pittella, liderul grupului Socialistilor si Democratilor (S&D) din Parlamentul European, indemnand Uniunea Europeana sa respecte urgent promisiunile.…

- Sub pretextul transpunerii in legislatia romaneasca a unei directive a Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie, PSD si ALDE vor secretizarea completa a dosarelor in faza de urmarire penala si camera preliminara, comunicarea oricaror informatii in acest sens urmand a fi considerate infractiune.…

- Mircea Diaconu i-a indemnat pe responsabilii culturali europeni sa valorifice exemplele de bune practici existente in regiunile europene care s-au revigorat și s-au dezvoltat bazandu-se pe puncte de patrimoniu, creand totodata și noi locuri de munca. „Exista in Europa, din pacate, și exemple negative…

- Zeci de elevi și studenți din Targu-Jiu, Craiova, Galați, Iași, Constanța, București au avut ocazia de a merge in vizita in inima Europei. In perioada 3-7 noiembrie, 40 de tineri, cadre didactice și reprezentanți ai elevilor și studenților din Gorj și din țara, au avut oportunitatea…

- Europarlamentarul PSD, Catalin Ivan, cel mai vehement critic al președintelui PSD, Liviu Dragnea, il acuza pe acesta de autoritarism și atitudini dictatoriale. Catalin Ivan aduce acuzații grave, cu privire la alianțele subterane din teritoriu ale PSD cu fostul PD, partid fuzionat cu vechiul PNL, in…

- Uniunea Europeana va finanta in 2018, potrivit bugetului anual adoptat joi de plenul legislativului comunitar, un proiect pilot de 12 milioane de euro privind asigurarea a cel putin 30.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii din statele membre care implinesc anul urmator varsta de 18 ani si…

- Cristian Preda a cerut, miercuri, în plenul Parlamentului European, suspendarea dreptului de vot al reprezentantilor Guvernului român în Consiliul UE, în baza articolului 7 al Tratatului UE, invocând „o criza grava a statului de drept” generata de modificarile…

- Europarlamentarul roman Siegfried Muresan (PMP/PPE), raportor al Parlamentului European pentru bugetul UE pe 2018, a declarat jurnalistilor romani ca s-a implicat personal pentru includerea in buget a acestui proiect, care ar trebui lansat inainte de vacanta de vara de anul viitor. "Este un proiect…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, prim-vicepresedinte al PMP, a declarat, miercuri, ca Guvernul actual aplica exact reteta esecului economic patentata de Calin Popescu-Tariceanu in anii 2007-2008, prin rate mari de deficit bugetar si consum in crestere. "Vedem deficit in crestere, in ciuda…

- Procurorii turci au emis, miercuri, mandate de arestare pe numele a peste 330 de angajati ai Armatei din Turcia, despre care autoritatile sustin ca au legaturi cu reteaua FETO, condusa de clericul Fethullah Gulen. Politia turca a demarat, miercuri, o operatiune de arestare a celor 333 de militari pe…

- "Spanzuratoare pentru tradatori". Cu acest slogan au organizat partizanii extremei drepte o spanzurare simbolica a portretelor a sase eurodeputati polonezi ai Platformei civice (PO, liberali) in plin centru al orasului Katowice. Miscarea ultranationalista ONR (Tabara national-radicala) le reproseaza…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca statul paralel este "o gluma proasta", precizand ca exista cateva persoane care inventeaza astfel de concepte ca sa puna mana pe toata puterea. In plus, referindu-se la Liviu Dragnea, seful statului a spus ca acesta trebuie sa demisioneze din functia…

- Europarlamentarul conservator Siegfried Mureșan afirma, pe Facebook, ca Guvernul PSD - ALDE poarta toata vina pentru ca Romania a ratat gazduirea Agenției Europene pentru Medicamente. El apreciaza ca infrastructura de transport deficitara a fost una dintre cauzele principale ale eșecului.

- In multe cazuri, banii europeni alocați pentru proiecte de mediu sunt irosiți, la nivelul Uniunii, in proiecte care nu aduc rezultatele dorite, iar Comisia Europeana ar trebui sa se implice mai mult pentru a asigura folosirea mai eficienta a acestora, a atras atenția eurodeputata Daciana Sarbu miercuri,…

- La invitația eurodeputatului Mircea Diaconu, vicepreședinte al Comisiei pentru Educație și Cultura a Parlamentului European, un numar de 18 operatori culturali din Romania au participat, in perioada 8-10 noiembrie 2017, la cateva ateliere de lucru și sesiuni de informare desfașurate la Bruxelles in…

- Marea Britanie are de platit cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din UE, estimeaza presedintele Parlamentului European Marea Britanie ar trebui sa plateasca cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din Uniunea Europeana (UE) pentru a-si onora angajamentele financiare, estimeaza…

- Europarlamentarul liberal spune ca este „criminal și iresponsabil” sa nu faci din construirea spitalelor regionale un obiectiv prioritar, criticand in același timp incapacitatea Guvernului de a atrage fonduri europene și de a-și valorifica șansa relocarii EMA la București. Sistemul de sanatate din…