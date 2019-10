Mircea Diaconu: Eu nu am nicio doctrină şi de aceea am îndrăznit să candidez la prezidenţiale El a afirmat ca din 2014 de cand a candidat pentru Parlamentul European, a activat numai ca independent, exersand acest statut intr-un grup politic si intr-o lume politica, scrie Agepres. "Cred si banuiesc ca am acte sa pun pe masa, ca sunt singurul care e independent cu acte. (...) Un independent nu trebuie sa fie un paria. Un independent este o specie care poate sa fie si trebuie sa fie extrem de interesata de subiectele de tip politic, civic, dar care nu este incazarmata intr-o doctrina. Despre asta e vorba si statutul meu exact acesta este. Eu nu am nicio doctrina si de aceea am… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

