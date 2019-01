Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila si membri ai Guvernului efectueaza, luni si marti, o vizita de lucru la Strasbourg, la Parlamentul European, pentru a prezenta prioritatile Romaniei in mandatul de sase luni la presedintia Consiliului Uniunii Europene. Luni, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, va avea…

- Joi, 19 ianuarie 2019, Romania a preluat oficial președinția Consiliului Uniunii Europene. La București erau așteptați Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, Donald Tusk, președintele Consiliului European, dar și alți demnitari europeni.…

- ”Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis un avertisment catre Opoziția din Romania. Pentru a comenta mesajul domniei sale și pentru membrii PNL care se prefac ca nu l-au ințeles, voi traduce esența acestuia: Romania este pregatita 100% pentru a exercita președinția Consiliului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o reactie foarte violenta fata de prezenta presedintelui Iohannis la sedinta de guvern. „In locul doamnei Dancila, eu nu il primeam in curte, pur si simplu. Ai tupeu sa mergi la o sedinta de guvern pe care tu il blochezi?”, a declarat Dragnea, la Palatul Parlamentului.…

- "Am vazut ca presedintele Iohannis a cerut agenda sedintelor de Guvern si asta este un lucru foarte bun. Noi am spus de acum doua saptamani ca presedintele ar trebui sa participe in aceasta perioada la sedintele de Guvern, tocmai pentru ca subiectul de politica externa, respectiv preluarea presedintiei…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca in Parlamentul Romaniei va fi votata, in scurt timp, ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Vreau sa va asigur inca de la inceput ca Romania este pregatita pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene.…

- "Lucrurile au luat-o razna la Guvern iar inlocuirea cabinetului Dragnea- Dancila e o necesitate politica”! Este declaratia presedintelui Klaus Iohannis, care a adaugat ca Romania nu e pregatita sa preia presedinția Consiliului Uniunii Europene.

- "Parlamentul European are dreptul sa dezbata problemele si daca e nevoie sa vina cu o rezolutie pe care sa o voteze. Este dreptul acestei institutii. Pe de alta parte, (...) prezenta mea astazi in sesiunea plenara nu a avut legatura cu statul de drept din Romania. In ciuda acestui lucru, am facut…