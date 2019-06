''Daca ma gandesc bine, am trait o experiența de o exact asemenea natura pentru ca de aia am ajuns Parlament European, dintr-o alta dezamagire pe un singur om, care a mers perfect pana intr-un punct. Imi taiam și o mana pentru el. A plecat exact intr-o alta parte, mergand patrat. Și nu ințeleg nici azi de ce. Vorbesc despre Guy Verhofstadt. Ii spuneam lucruri, ii spuneam și alaltaieri. Ceea ce se poate intampla oricui, asta e dezamagirea mea, și in Romania și in Parlamentul European'', a spus Mircea Diaconu, in cadrul emisiunii "BE EU", moderata de Sabina Iosub.

Vezi și: Emmanuel Macron…