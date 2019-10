Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Mircea Diaconu, candidat la alegerile prezidentiale sustinut de Pro Romania si ALDE, a afirmat sambata ca nu negociaza cu PSD ca sa fie sustinut in cursa pentru Palatul Cotroceni. "Cifrele, procentele sunt in miscare. Fiecare zi aduce bine, rau, conteaza mai departe, in mod sigur prestatia fiecaruia,…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a avertizat PSD ca menținerea candidaturii Vioricai Dancila la alegerile prezidențiale va duce și la pierderea alegerilor locale și parlamentare din 2020. Fostul premier i-a atenționat pe pesediști ca nu va aștepta anul 2021 ca sa salveze partidul. Avertismentul…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Sibiu, in cadrul unei conferințe de presa, intrebat despre un posibil post de premier, in cazul in care Mircea Diaconu va caștiga alegerile, ca nu poate spune ca nu il intereseaza. Acesta a precizat ca viitorul președinte va trebui…

- Cozmin Gușa crede ca Rovana Plumb nu a avut o susținere puternic pentru funcția de comisar european, subliniind ca au mai existat candidați cu probleme de integritate, cel mai bun exemplu fiind chiar Jean-Claude Juncker. ”La noi a fost și candidatura șchioapa și nici susținerea nu a fost pe masura”,…

- Interesant gest insa pentru Victor Ponta, care a anunțat inca de sambata ca-l va semna, cunoscand deja poziția partenerului de alianța. Lideri ai ALDE au contestat, inca de la inceput, alianța cu Pro Romania, acuzandu-l pe Victor Ponta ca face negocieri separate cu PSD. Dupa ce a…

- Poliția din Buzau a inceput o ancheta dupa ce corturile pentru strangerea de semnaturi ale mai multor candidați la alegerile prezidențiale, amplasate in centrul orasului, si o prisma cu chipul Vioricai Dancila au fost mazgalite in cursul nopții de sambata spre duminica. La corturile candidatilor Viorica…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat, pe Facebook, ca partidul sau va contribui la eforturile opoziției de a demite guvernul conduse de Viorica Dancila, dar nu va face parte dintr-un guvern constituit in jurul PNL și USR. Victor Ponta a precizat care vor fi direcțiile de acțiune ale Pro…

- Viorica Dancila exclude categoric retragerea din cursa pentru alegerile prezidentiale. Intrebata de jurnalisti daca ia in calcul aceasta varianta, presedintele PSD spune ca nu s-a gandit vreo clipa sa...