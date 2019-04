Stiri pe aceeasi tema

- “Noi suntem interesati tot timpul sa pastram acest echilibru in asa fel incat in tara sa nu intre produse de calitate indoielnica. Si, din nefericire au intrat. Si stim foarte bine ca dublul standard este o realitate si nu este o fictiune. Este o realitate pentru ca a putut fi constatat in mai multe…

- Deputatul Eugen Nicolicea vine in cea de-a doua zi de consultari cu președintele Klaus Iohannis, alaturi de doi foști deținuți plitici. Aceștia au lansat acuzații in spațiul public la adresa procurorului general Augustin Lazar, pe care il acuza ca le-a impiedicat eliberarea din penitenciar. Inainte…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anunțat, luni seara, ca va demisiona din funcția de șef al Comisiei SRI din Parlament, in condițiile in care candideaza din partea PSD la alegerile europarlamentare, ocupand poziția a treia pe lista. „Cred ca am acumulat suficient de multa experiența la nivelul Parlamentului.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, intr-o interventie telefonica la Antena 3, un schimb de replici cu Robert Cazanciuc, presedintele Comisiei juridice din Senat, fost ministru al Justitiei in Guvernul Ponta.

- Europarlamentarul liberal Cristian Bușoi a declarat joi ca, în opinia sa, realizatorul TV Rareș Bogdan ar fi un „plus” pe lista PNL la alegerile pentru Parlamentul European.„Din punctul meu de vedere ar fi un plus pentru lista PNL”, a spus Bușoi, invitat la Antena…

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, a declarat pentru Digi 24 ca se gandește la crearea de clase separate pentru elevii cu dificultați de invațare sau cu nevoi speciale. "Noi acum ii avem pe cei cu dificultati de invatare, sa ii numim asa generic, impartiti in doua categorii. Pe unii ii trimitem…

- „E un destin foarte special. Trebuie privit in sine și in context. Trebuie sa spun limpede: imi pare foarte rau ca nu mai e activ. Unde, cum, pe ce loc, nu conteaza, zic eu. Dar, pentru noi toți, era bine sa continue sa fie activ. Este un om talentat. (...) Imi pare rau ca nu este activ. Sa…

- Iata o parte din dialogul purtat intre Radu Tudor și Mircea Diaconu, vineri seara, la Antena 3, in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire”: Radu Tudor: (n.r. cand il prezenta pe Mircea Diaconu) Europarlamentar pana in luna mai, independent, dupa care Mircea Diaconu va candida la prezidențiale...…