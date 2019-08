Stiri pe aceeasi tema

- Fostul europarlamentar Mircea Diaconu a afirmat luni ca a fost "chemat la discutii" de catre ALDE si PRO Romania in vederea sustinerii sale de catre cele doua formatiuni politice in cursa pentru alegerile...

- Mircea Diaconu a afirmat, intr-un interviu la RFI, ca a fost chemat la discuții cu ALDE și Pro Romania, in vederea susținerii sale in cursa prezidențiala. Actorul și-a anunțat duminica intenția de a candida. „Da, se pare ca voi avea discuții, de asta mi-am modificat programul (...), am primit…

- Fostul europarlamentar Mircea Diaconu spune intr-un interviu la RFI ca a fost chemat la discutii cu ALDE si Pro Romania, in vederea sustinerii sale in cursa prezidentiala, scrie news.ro. Actorul si-a anuntat duminica intentia de a candida ca independent la alegerile din noiembrie. Mircea Diaconu confirma…

- Fostul europarlamentar Mircea Diaconu spune intr-un interviu la RFI ca a fost chemat la discutii cu ALDE si Pro Romania, in vederea sustinerii sale in cursa prezidentiala, scrie news.ro. Actorul si-a anuntat duminica intentia de a candida ca independent la alegerile din noiembrie.Mircea Diaconu…

- Fostul europarlamentar Mircea Diaconu isi va anunta azi, pe treptele Ateneului Roman, la ora 16.00, intentia de a candida ca independent la presedintia Romaniei. Surse politice au declarat pentru G4Media ca Diaconu ar urma sa fie sustinut de viitoarea alianta politica formata dintre Pro Romania si ALDE.…

- "Buna ziua, E sfarsit de saptamana și simt nevoia sa va marturisesc ceva. Tot ce am facut pana acum in viața mea civico-politica, de la Revoluția din Decembrie 1989, de la constituirea Alianței Civice in ’90 și pana la candidatura, ca independent, la Parlamentul European, a pornit din…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat astazi ca ALDE a stabilit o alianța politica cu Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta. Tariceanu spune ca alianța va fi a treia forța parlamentara, dupa PSD și PNL. „Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am hotarat o…

- UPDATE Viorica Dancila a declarat luni seara ca Tariceanu i-a confirmat ca el va candida pentru funcția suprema in stat, in timp ce Ponta nu a oferit un raspuns. ”Am discutat despre guvernare, despre modul in care vedem un parcurs comun in urmatoarea perioada. Trebuie sa spun ca din partea…