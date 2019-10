Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, reactioneaza la cel mai recent sondaj realizat de Socio-Data, in care Klaus Iohannis se afla pe primul loc, cu 40%, pe locul 2 Viorica Dancila - 19%, iar pe locul 3 Mircea Diaconu - 16%."Cu toti banii, Guvernul, ajutorul BEC, al structurilor locale…

- Kelemen Hunor, candidatul UDMR la alegerile prezidențiale și Mircea Diaconu, sprijinit de ALDE și Pro România, vor depune sâmbata, la Biroul Electoral Central, semnaturile necesare pentru a intra în cursa pentru Cotroceni. Pâna acum și-au depus candidaturile Klaus Iohannis, ,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a apreciat marți la Digi24 ca actorul Mircea Diaconu, candidat independent la prezidențiale, poate sa repete lovitura electorala pe care a dat-o Sorin Oprescu in 2008 la Primaria Capitalei.In 2008, Sorin Oprescu a demisionat din PSD, a candidat independent…

- ”Este o mare surpriza, mai ales ca acum cateva zile, parea ca s-au liniștit apele intre PSD și ALDE. E o decizie care pare intempestiva. Ar putea sa schimbe foarte mult calculul politic. Trebuie sa ne uitam la calendar, suntem inca in vacanța parlamentara, Parlamentul revine la inceputul lui septembrie…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, considera ca fostul europarlamentar Mircea Diaconu reprezinta "un candidat altfel" in alegerile prezidentiale din toamna acestui an. "Eu cred ca domnul Diaconu reprezinta un...

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, considera ca fostul europarlamentar Mircea Diaconu reprezinta "un candidat altfel" in alegerile prezidentiale din toamna acestui an. "Eu cred ca domnul Diaconu reprezinta un candidat altfel: nu are in spate un partid, nu are in spate tot felul de lucruri. Si noi il…

- Calin Popescu Tariceanu are discutii cu Victor Ponta pentru o alianta intre ALDE si PRO Romania, care l-ar putea sustine pe actorul Mircea Diaconu in alegerile prezidentiale. Fostul europarlamentar Mircea Diaconu spune intr-un interviu la RFI ca a fost chemat la discutii cu ALDE si Pro Romania,…

- Prezenta la Teleorman, presedintele PSD Viorica Dancila a afirmat ca dupa ce a discutat cu filialele partidului din tara, „marea majoritate” a acestora au dat de inteles ca la alegerile prezidentiale din iarna isi doresc un candidat din interiorul partidului.