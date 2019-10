Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curții Constituționale au inceput sa emita motivarile pentru acceptarea candidaturilor pentru cei respinși de BEC, in cursa prezidențiala. In motivarea admiterii candidaturii lui Alexandru Cumpanașu, judecatorii CCR arata ca atat Biroul Electoral Central, cat și judecatorii CCR nu pot…

- Jurnalistul Victor Ciutacu considera ca președintele Klaus Iohannis a decis sa se implice in cazul de la Caracal pentru ca da bine la public, dar ii solicita acestuia sa se implice și in alte cazuri precum bataia din Piața Constituției. Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul se va sfarși pe 10…

- Scandalul de luni dimineața din Piața Constituției a degenerat dupa ce mai multe persoane s-au batut cu bate și sabii, polițiștii gasind in fața Palatului Parlamentului și un pistol neletal.Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul se va sfarși pe 10 octombrie! Am verificat personal semnaturile și…

- Actorul Victor Rebengiuc, una dintre personalitațile publice care au ieșit la proteste impotriva Guvernului, susține ca in urma votului de la europarlamentare, cei de la PSD s-au revigorat, iar acum sunt din nou pe cai mari.Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul se va sfarși pe 10 octombrie! Am…

- Președintele Klaus Iohannis se folosește de resursele Cotroceniului, dar imbina planul oficial cu cel politic. Președintele merge la Cluj, acolo unde va participa la deschiderea anului universitar, iar apoi are o intalnire cu liberalii in cadrul Adunarii Regionale a organizațiilor PNL Nord-Vest.Citește…

- Doua gaști din Capitala și-au reglat conturile, in Piața Victoriei, in noaptea de duminica spre luni. Barbații aveau bate și obiecte metalice ascuțite, dar și alte arme. In urma conflictului, un barbat a murit, iar altul a fost dus la spital cu rani grave.Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul…

- Președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, democratul Adam Schiff, a declarat ca membrii Congresului Statelor Unite sunt hotarați sa obțina acces la conversațiile dintre președintele țarii, Donald Trump și omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit Reuters.Citește…

- Intrebat cu cine considera ca va vota electoratul PSD daca in turul 2 vor intra Klaus Iohannis și Dan Barna, Rareș Bogdan a raspuns ca Iohannis va intra pe locul 1 in turul 2. "Nu exista electorat PSD sau PMP sau UDMR. Exista romani. Romani care trebuie sa aleaga intre doi candidati din turul 2.…