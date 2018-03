Stiri pe aceeasi tema

- Malin Bot a pierdut procesul cu Mircea Badea, Radu Tudor, Mugur Ciuvica și Antena 3! Curtea de Apel București a decis, definitiv, ca Bot, care ceruse 250.000 de euro de la jurnaliști și postul de știri, nu doar ca nu are niciun temei legal in cererea sa, ci, mai mult, are de platit cheltuielile de…

- Sebastian Ghița i-a primis lui Mircea Badea, in direct, la Antena 3, ca urmeaza sa difuzeze inregistrarile video pe care le deține cu Laura Codruța Kovesi de la el de acasa.”Mircea Badea: Veți difuza inregistrarea cu Laura Codruța Kovesi la dumneavoastra acasa? Sebastian Ghița: DA!”,…

- Mircea Diaconu a vorbit in emisiunea "Sinteza Zilei” despre apariția sa pe listele negre prezentate in exclusivitate de Antena 3.Citește și: Tariceanu e 'PORNIT' in scandalul redefinirii familiei in Constitutie: Nu putem sa ignoram trei milioane de semnaturi ale cetatenilor "N-am știut…

- Mircea Diaconu a vorbit in emisiunea „Sinteza Zilei” despre apariția sa pe listele negre prezentate in exclusivitate de Antena 3. „N-am știut ca sunt așa de important, imi da o satisfacție neagra, sunt onorat ca sunt pe aceeași lista cu Iohannis. Au trecut ani și am scapat cu viața. Este monstruos ce…

- Radu Tudor a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, trei secrete uriașe ascunse și astazi privind prezidențialele de anul viitor. 1. Au fost sustrase documente compromițatoare despre magistrați din arhiva serviciului secret al Ministerului Justiției - SIPA? S-au savarșit…

- Radu Tudor a vorbit in emisiunea "Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre faptul ca Romania a platit amenzi de milioane de euro la CEDO.Potrivit bilantului pe anul trecut al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Romania a platit, in anul 2017, 2.296.451 de euro pentru nerespectarea…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza un atac de o virulența fara precedent la adresa Laurei Codruța Kovesi, dupa ce procurorul șef al DNA a caștigat procesul cu jurnaliștii Antena 3. Pleșoianu susține ca datoria fața de Kovesi ar putea fi platita in celebra moneda a Botswanei (p..a).”Anunț…

- ”Din pacate, toate dezvaluirile recente, care vin sa confirme, peste masura, cele mai rele așteptari și estimari și intuiția, fie a jurnaliștilor, fie a catorva politicieni, nu fac decat sa demonstreze ca acest colaboraționism a fost politica de stat. Pe acest colaboraționism s-a construist statul-…

- Mihai Fifor a vorbit, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de Intalnire”, despre declarațiile lui Liviu Dragnea despre formarea Guvernului USL din 2012 peste noapte de catre Victor Ponta cu ”George Maior și cu alții”.

- DNA este acuzata ca intervine brutal intr-un dosar civil, aflat pe rolul Curții de Apel Ploiești, in care are calitatea de parata, alaturi, de Laura Kovesi. Este vorba despre dosarul in care șefa DNA, in calitate de reclamanta, pretinde daune de 1 milion de lei de la Antena 3 și de la jurnaliști Mihai…

- Dosarul in care se judeca procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi și jurnaliștii Antena 3 Mihai Gadea, Mugur Ciuvica, Razvan Savaliuc, Radu Tudor și Bianca Nae, se apropie de final. Citește și: Kovesi, mutare FARA PRECEDENT in dosarul in care se judeca cu jurnaliștii Antena 3 Instanța…

- Romania a cerut activarea mecanimsului de protectie civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca in calitate de tara membra a UE si a NATO, Romania cere sprijinul partenerilor si aliatilor europeni pentru procurarea acestui medicament esential pentru viata a mii si mii de bonavi, informeaza Antena3.ro…

- Pe 27 februarie seara, cand a plecat de la serviciu, Ancka Gaica a intalnit pe strada un barbat in varsta de 73 de ani. „L-am vazut sarman, cu hainele murdare, ude, cu niște pantofi marimea 46 (aprox) și fiind vizibil ca poarta la picior cu 3 nr mai mici. Il intreb daca vrea o patura...(matușa…

- Sociologul Marius Pieleanu, directorul Avangarde, a prezentat, la Antena 3, in emisiunea "Punctul de intalnire cu Radu Tudor" rezultatele unui sondaj important, realizat la o comanda externa, "de peste ocean". Mai exact, sondajul arata ca romanii iși pastreaza orientarea pro-europeana și pro-atlantista,…

- Adrian Ursu a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, propunerea lui Tudorel Toader de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Un profesionist, așa cum este Tudorel Toader , nu avea cum sa nu ofere acest set extrem de dens de argumente. Un astfel de set…

- In lupta sa cu abuzurile facute de anumite banci și instituțiile financiare nebancare (IFN), a vorbit cu 30.000 de oameni ale caror vieți au fost distruse de credite. "La legea darii in plata am intrat in contact peste 30.000 de oameni care mi-au spus cazurile lor, dramele lor, m-au incarcat…

- Radu Tudor a observat ca doar un politician a transmis un mesaj cu aceasta ocazie. Este vorba despre Mircea Diaconu care a scris cateva randuri, pe Facebook, despre Constantin Brancuși. In rest a fost tacere, lucru sesizat de jurnalistul de la Antena 3. [citeste si] "Conducatorii Romaniei…

- Aseara, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost la Antena3, la emisiunea Punctul de intalnire, realizata de Radu Tudor, o serie de precizari cu privire la pensiile si salariile militarilor. "Intotdeauna mi a placut sa spun ca Armata Romaniei si a castigat dreptul sa fie institutia cea mai respectata…

- ”Veritabil atentat la securitatea naționala” ”Vom vorbi despre batjocura incredibila la adresa resurselor Romaniei, cum a reușit statutul roman contraperformanța de a arunca pe fereastra mai multe miliarde de lei, aproape doua miliarde de euro, din redevențe neincasate in urma exploatarii…

- „Generic li se spune pensionari (celor care nu au cotizat minim 10 ani la bugetul de pensii – n.r). De fapt, beneficiaza de asa numita pensie minim garantata si neavand stagiu minim de cotizare de 10 ani nu sunt nici la ora actuala catalogati ca pensionari. Ne gandim si la ei ca dovada ca anul trecut…

- Mirela Vaida se intoarce luna aceasta “pe sticla”, la Antena 1, cu o emisiune nou nouța despre dragoste, prezentatoarea TV incercand sa rezolve, alaturi de o armata de specialiști, problemele sentimentale ale protagoniștilor. Cu aceasta ocazie, am luat-o la intrebari pe amfitrioana despre propria poveste…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a fost la el acasa, la Ploiesti, acest lucru demonstrand relatia apropiata pe care a avut-o cu aceasta.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va aproba o ordonata de urgenta prin care angajatilor cu contracte part time li se vor retine contributii doar pentru salariul realizat, chiar daca este mai mic decat salariul minim, informeaza Antena3.ro. Diferenta…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a vorbit, la „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre informațiile care au aparut in presa, potrivit carora ar putea fi eliminat de la varful...

- Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea au avut un schimb violent de replici in CEX al PSD in care s-a stabilit componența Guvernului. Ștefanescu a cerut ca Ecaterina Andronescu sa fie viitorul ministru al Educației, dar Liviu Dragnea l-a impus pe Valentin Popa. Imediat dupa ședința, au aparut informații…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a fost invitata lui Radu Tudor in emisiunea "Punctul de intalnire" si a venit cu ultimele precizari privind salariile bugetarilor, dar si noi date despre pensii, informeaza Antena3.ro "Angajatii nu au de unde sa stie pana nu le vine fluturasul. Angajatorii nu…

- Fostul lider al PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca in cursul zilei va depune o solicitare la DNA pentru a-i fi precizata calitatea in care a fost audiat in dosarul lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a acuzat din nou ca este unul dintre denuntatorii din dosarul sau. In cererea formulata, Victor…

- Europarlamentara Renate Weber a afirmat, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de Intalnire” cu Radu Tudor, ca o europarlamentara romana a avut o expoziție la Bruxelles. Fara a menționa despre ce expoziție e vorba sau ce reprezentau fotografiile din Romania, europarlamentara liberala a pus aceasta…

- In emisiunea ”Punctul de intalnire” cu Radu Tudor, de la Antena 3, Renate Weber a afirmat ca intre partidele coaliției de guvernare din Romania nu exista nicio relație in Parlamentul European. Eurodeputata susține ca la Bruxelles PSD și ALDE nu doar ca nu au scopuri politice comune, ci nu…

- Serviciul de Paza si Protectie nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile SPP, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale.Potrivit presei centrale, premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau vor…

- Prezentatorii Dani Oțil și Razvan Simion ar pleca acasa cu bani frumoși, in fiecare luna, salariu incasat fiind unul foarte bun. Dani Oțil și Razvan Simion formeaza un cuplu pe micile ecrane de foarte mulți ani, ani in care au prezentat diverse emisiuni impreuna. Prezentatorii matinalului de la Antena…

- Neinvinsa in Liga Campionilor, campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, a pierdut ambele meciuri din campionat cu CSM București. Senzația Ligii Campionilor in acest sezon, acolo unde a bifat trei victorii din tot atatea meciuri disputate in grupa A, Volei Alba Blaj nu se descurca deloc bine in intrecerea…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a intreprins o inițiativa care contravine politicii partidului. „Sunt proiecte…

- Gabi și Ștefan au avut posibilitatea sa caștige 100.000 de lei, dacaar fi ghicit varsta altor oameni la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Din pacate, intuiția nu a fost de partea celor doi....

- Radu Tudor a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, un interviu acordat de Mihai Tudose, in anul 2012. Tudose spunea atunci ca Romania nu are autostrazi, deși sunt investitori straini dispuși sa le faca, pentru ca strainii nu dau șpaga "baieților deștepti".Intrebat…

- Radu Tudor a prezentat în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, un interviu acordat de Mihai Tudose, în anul 2012. Tudose spunea pe atunci ca România nu are autostrazi, deși sunt investitori straini dispusi sa le faca, pentru ca strainii…

- Ben Bradley, vicepresedinte al partidului conservator (Tory), partid aflat la guvernare, a scris pe blogul sau ca ar trebui ca persoanele din Marea Britanie care cer ajutoare sociale ar trebui sterilizate. „Vasectomiile sunt gratis”, a scris Bradley, „familiile care nu au lucrat nici macar o zi in viata…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu s-a aflat printre propunerile de premier al PSD facute marți în CExN, însa fostul ministru a dezvaluit, la Antena 3, motivele pentru care a renunțat la aceasta nominalizare, deși o ”motiva”. ”M-a propus organizația de…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) marcheaza celebrarea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu prin lansarea proiectului Masterclass de literatura si poezie in scolile romanesti din afara granitelor tarii, care va fi derulat pe parcursului intregului an 2018."In cadrul…

- Incepand de luni, 15 ianuarie 2018, Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta redeschide punctul de lucru din centrul comercial Vivo. Acesta va fi amenajat in zona magazinului Altex, iar programul de lucru cu publicul va fi de luni pana duminica, de la ora 10.00 la ora 22.00. Persoanele fizice…

- "Am solicitat de luni un raport oficial, daca e sa judecam ca niste oameni normali, eu cred ca daca eram ministru de Interne ii dadeam pe toti afara, era de inteles ca sub imperiul furiei.(....) Daca ai trecut de momentul ala incepi sa devii rational. Am cerut doamnei ministru de luni un raport oficial,…

- "Daca eram in locul ei, ii dadeam pe toți afara duminica seara. Pedofilii sunt cei mai urați faptuitori. Deci te revolți cand auzi așa ceva, dar cand auzi ca faptuitorul este polițist, revolta devine furie. Oricare dintre noi, ii dadea afara pe toti. Daca ai trecut de momentul acela, incepi sa devii…

- Premierul Mihai Tudose este la un pas sa reușeasca „mazilirea” ministrului de Interne, Carmen Dan. Dupa ce a refuzat sa dea curs solicitarii ministrului de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Tudose a luat o alta masura radicala.Vezi și: Un medic nutriționist șocheaza: Mancarea bogata in…

- In emisiunea "Punctul de intalnire" pe care o moderez la Antena 3 am lansat impreuna cu Elena Cristian, redactorul sef Jurnalul, un mesaj pentru corectarea unei aberatii birocratice. La finalul lunii...

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in emisiunea realizata de Radu Tudor, Oprișan i-a reproșat lui Dragnea ca a luat mai multe detalii…

- Guvernul a decis printr-o ordonanța de urgența ca pensiile speciale pot fi cumulate cu pensiile publice pentru limita de varsta. Asta deși Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, declarase la sfarșitul lunii decembrie ca cei care au mai multe tipuri de pensii vor terbui sa aleaga una dintre ele. Ministrul…

- ”Ca lucrurile nu stau deloc bine in PSD, știam de la inceputul anului 2017. Este foarte probabil- și o spun nu doar ca o intarire a ceea ce a aparut in presa, ci ca o informație in sine- ca intr-o perioada relativ scurta de timp, sa se organizeze, pentru a se lamuri lucrurile, un Congres Extraordinar…

- Feli Donose a vorbit pe larg despre cum a fost ultimul an pentru ea. Vedeta și-a deschis sufletul și a spus tot despre viața ei. Feli Donose, care a slabit peste 30 de kilograme , este una dintre tinerele artiste de la noi din țara, inzestrata cu o voce superba. Feli Donose, care a dus-o foarte greu…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata, la Antena 3, daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur…