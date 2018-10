Mircea Diaconu a răbufnit: E oribilă, dar am putea scăpa de ea! "Unde a fost DNA cand s-au facut toate matrapazlacurile din cauza carora nu avem autostrazi? Ați vazut-o pe undeva? Unde era cand s-au taiat și se taie padurile in halul asta? Nu este corupție acolo? E imensa. E corupție pana la distrugerea nației. Unde sunt dosarele de corupție in aceste doua domenii fundamentale, vizibile? A, sunt mari probleme de rezolvat, cu batrana cu cele 20 de oua. Corupția este imensa, oribila, este ca o molima, ca o boala, dar am putea scapa de ea. Dar prostia...? Am avut, in ultimii ani, de niște Dorei la varful țarii. Poți sa muncești perfect ca arunca totul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

