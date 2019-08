Mircea Diaconu a comparat ruperea coaliției cu ceapa și salcia dintr-un banc Mircea Diaconu, candidat independent la prezidențiale, a povestit luni la Antena 3 un banc care sa ilustreze situația ruperii coaliției PSD-ALDE prin ieșirea ALDE de la guvernare. „Era un fir de ceapa si deasupra o salcie plangatoare inalta, inalta, asa inalta cat PSD. Si firul de ceapa se uita in sus la ea si ii spune: sper ca nu din cauza mea plangi”, a zis Diaconu, dupa decizia PSD de a ramane la guvernare. Citește și: Cum s-a rupt coaliția: Tariceanu i-a recomandat lui Dancila sa scoata PSD de la guvernare. Dancila a intrebat ALDE daca voteaza o moțiune de cenzura / SURSE . … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

