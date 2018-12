Stiri pe aceeasi tema

- Mirela pierde doi barbati dintr-o lovitura! Ionut pleaca și va fi ispita la "Insula Iubirii, in timp ce Mircea renunța la ea pentru ca a jucat la doua capete. Imagini in premiera cu Ionuț, in calitate de ispita in sezonul 5 "Insula Iubirii"!

- Dupa cele 18 zile petrecute unul fara celalalt, de la venirea pe Insula Iubirii, Mirela și Ionuț se vor așeza in fața focului de la Bonfire și vor avea de privit imaginile cu parcursul fiecaruia in Thailanda.

- Mirela de la „Insula Iubirii” a facut furori in mediul virtual, cu o imagine realizata la plaja, unde apare fara sutien. Prietenii virtuali au reacționat imediat și i-au comentat in dreptul pozei. Mirela este una dintre cele mai admirate concurente de la „Insula Iubirii”, reușind sa impresioneze publicul…

- INSULA IUBIRII 2018. Dupa ce toata lumea s-a intrebat daca Mirela și Mircea au ramas impreuna, iata ca admiratorii acesteia au avut parte de o surpriza, scrie libertatea.ro. „Thailanda. Oameni frumosi. Iubire. Atractie. Asumare", a scris Mirela in dreptul imaginilor de pe „Insula Iubirii". Citeste…

- Mirela Baniaș, fosta iubita a lui Ionuț Gojma a postat pe contul de socializare un mesaj care lasa loc de interpretari și un filmuleț din Thailanda, cu momente emoționante intre ea si ispita, inainte de plecarea acasa. Dupa ce toata lumea s-a intrebat daca Mirela și Mircea au ramas impreuna, iata ca…

- Telespectatorii emisiunii "Insula Iubirii" si-au ridicat semne de intrebare dupa ce concurenta Mirela a facut publica o fotografie cu ispita alaturi de care a petrecut cel mai mult timp in Thailanda si pentru care a recunoscut ca simte o atractie.

- Diana, fosta concurenta de la „Insula Iubirii”, a vorbit despre un episod dureros din viața ei. Pana acum, aceasta a evitat sa dea detalii despre acest lucru, insa in cele din urma a acceptat sa vorbeasca in cadrul emisiunii „Agentia Vip”. „Parintii mei s-au despartit, tata s-a recasatorit cu o femeie…