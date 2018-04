Mircea Cosma a fost un presedinte de judet VIZIONAR. O spune Banca Mondiala si Hotnews

Stiri pe aceeasi tema

- Destul de discret si de absent in spatiul public de la declansarea scandalului privind inregistrarile prezentate de fiul sau, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova rupe tacerea. Intr-o interventie in emisiunea lui Victor Ciutacu de la Romania TV , Mircea Cosma a sustinut ca dosarul sau este…

- Suspendat din fotbal pana in 2019, fiind acuzat de corupție, fostul președinte UEFA, Michel Platini, ataca: "Cine sunt clovnii care m-au impiedicat sa muncesc timp de patru ani?". Michel Platini nu-și gasește liniștea. Francezul, candva unul dintre marii jucatori ai lumii devenit președinte UEFA, a…

- Dupa trei amanari, magistratii ar putea pronunta, in aceasta prima zi a saptamanii, decizia definitiva in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, si al fiului sau, Vlad Cosma. Sentinta este asteptata la Instanta Suprema. Pana sa ajunga sa dea declaratia in fata instantei,…

- Dosarul, amanat de mai mulți ani, al unuia din baronii locali ai PSD, ar putea primi azi sentința definitiva. Inalta Curte de Casație și Justiție pronunța, luni, conform Agerpres, sentința in dosarul in care Mircea Cosma, președinte al Consiliului Județean Prahova a fost condamnat in prima instanta…

- ICCJ: Sentinta definitiva in "dosarul Cosma", pe 26 martie Magistratii instantei supreme au amânat pentru 26 martie sentinta definitiva în dosarul în care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat în prima instanta la opt ani de închisoare,…

- Bucurestiul este din ce in ce mai sufocat de masini, transportul public este un cosmar, in timp ce strazile sunt din ce in ce mai pline de gropi. Aceasta este realitatea pe care o traiesc zi de zi bucurestenii. Iar la aceasta realitate, primarul Gabriela Firea vine cu idei cel putin discutabile…

- Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Vrancea”, care are termen de finalizare data de 31 decembrie 2018, este boicotat de doi ani de zile de doi primari PNL. Este vorba de primarii liberali din comunele Țifești și Cioraști, respectiv Gabriel Postolache…

- Zona Barbu Vacarescu - Pipera intra intr-o noua etapa de dezvoltare, transformandu-se in Hubul Metropolitan de Nord al Capitalei, cu investitii de un miliard de euro, dupa ce initial se parea ca si-a atins potentialul iar dezvoltatorii se orientau catre alte cartiere, se arata intr-o analiza remisa…

- Reprezentanti ai Bancii Europene de Investitii (BEI) si ai Ministerului Sanatatii au participat la o sedinta de lucru organizata pentru realizarea Spitalul Regional de Urgenta, o investitie de peste 150 de milioane de euro.

- Liderul Partidului National Liberal a avut un discurs halucinant in timpul Conferintei de duminica, declaratiile sale fiind parca inspirate de celebrii "Portocala" si Onea de la Ploiesti. Pe un ton rastit, Orban le-a ordonat primarilor PNL din tara sa dea cu parul in presedintii de Consilii Judetene…

- Meciul PAOK Salonic - AEK Atena a fost suspendat in ultimele minute din cauza incidentelor. Meciul a fost intrerupt dupa ce Fernando Varela a marcat pentru echipa lui Razvan Lucescu, golul fiind apoi anulat.Initial golul din minutul 90 a fost validat, dar dupa o discutie cu asistentii, arbitrul…

- Detinuta de statele membre ale Uniunii Europene, BEI utilizeaza depozitele de capital ale statelor UE ca garantie pentru finantarea imprumuturilor in domeniul cercetarii, infrastructurii si mediului, atat in Europa, cat si la nivel global. ”Intentionam sa acordam credite in valoare de aproximativ…

- Premiera intr-un orasel din Maramures: Seini e prima localitate din zona unde s-a deschis o statie de biogaz unde dejectiile animalelor sunt folosite pentru a produce energie electrica. Statia apartine Primariei. Orasul a rezolvat astfel doua probleme: gunoiul de la ferme nu mai ajunge pe camp si nu…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, continua seria proiectelor dedicate Centenarului si Unirii Romaniei cu Basarabia. Presedintele Societatii Cultural-Istorice "Mihai Viteazul" Ploiesti, Mircea Cosma, impreuna cu membrii Fundatiei "C-tin Stere" si cu CJ Prahova,…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in guvernul Victor Ponta, si-a depus miercuri candidatura pentru functia de presedinte executiv al partidului, functie ocupata in prezent de senatorul Niculae Badalau, cel care inca nu s-a decis daca va mai candida pentru inca un mandat. Pe…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de zece martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt…

- Fostul deputat Vlad Cosma și tatal sau, Mircea Cosma, fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, nu se afla in acest moment in țara, ci in Italia, potrivit unor informații obținute de Digi24. In cazul celor doi urmeaza sa se anunțe luni decizia definitiva in procesul in care sunt acuzați…

- Mircea Cosma – fost presedinte al PSD Prahova si al Consiliului Judetean Prahova si fiul sau, fost deputat, isi afla luni, 5 martie, sentinta finala in dosarul in care au fost cercetati si trimisi in judecata de DNA. In prima instanta cei doi au fost condamnati la opt ani, respectiv cinci ani de inchisoare.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad ...

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- "Guvernul saluta relatia de parteneriat intre BERD si Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finantare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura cu oportunitatile de afaceri pe care le ofera Romania", a afirmat…

- Conducta de gaze naturale dintre Romania, Bulgaria, Ungaria și Austria Guvernul saluta relația de parteneriat intre BERD și Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finanțare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura…

- Presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, a insistat in discursul susținut in plenul dezbaterilor pe inechitatile sociale determinate de cadrul legislativ, pe saracirea deliberata a Consiliilor Judetene prin acte normative care le iau resursele si nu stabilesc venituri compensatorii. Ministrul…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care le permite autoritatilor locale sa taie banii de investitii si sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anuntul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat si de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei…

- V. Stoica 155 de obiective de investiții din Prahova sunt finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locala II, aferent perioadei 2017-2010, suma alocata județului nostru ridicandu-se, potrivit datelor de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, la 755 de milioane de lei. Zeci de localitați…

- Aproximativ 3.000 de firme mici si mijlocii din Romania vor putea obtine credite in conditii avantajoase in urma unui imprumut de 75 de milioane de euro obtinut de Banca Transilvania de la Banca Europeana de Investitii, a informat marti BEI, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Banca Mondiala apreciaza directiile investitionale ale Consiliului Judetean (CJ) Dolj. Acest lucru s-a vazut in cadrul vizitei efectuate la sfarsitul saptamanii trecute de catre o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de directorul pentru Romania și Ungaria, Tatiana Proskuryakova. Ceea ce ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic - Brasov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de...

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic - Brasov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. " (...) vom…

- '(...) vom continua sa colaboram, sa lucram cu ministerul pe care il conduce, dar si cu Ministerul Transporturilor, cu toata capacitatea pe care o avem pentru a sprijini proiectul autostrazii Comarnic-Brasov. Am indicat clar ca suntem gata sa sprijinim asta, din orice pozitie ne-am regasi. Vreau…

- Bugetul general consolidat al Consiliului Judetean Prahova pentru anul 2018 este de 457.904,58 mii lei (97.5 milioane de euro), anunta Bogdan Toader, presedintele institutiei. Va prezentam, in continuare, cateva din principalele obiective de investiții pentru anul 2018 ale Consiliul Judetean Prahova:…

- Prima zi de lucru a noului președinte al Consiliului Județean Dambovița , Daniel Comanescu, a inceput in forța. Șeful forului administrative s-a intalnit la primele ore ale dimineții, la sediul instituției, cu primarii localitaților dambovițene și constructorii care au contracte de lucrari pentru…

- Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) organizatie care reuneste principalii investitori romani si straini care au afaceri in tara noastra, atrag atentia asupra necesitatii modernizarii si digitalizarii administratiei fiscale din Romania. Acestia au trimis in urma cu cateva zile…

- Guvernul a aprobat initierea negocierilor pentru semnarea Amendamentului nr. 1 la contractul de finantare dintre Republica Moldova si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 75 de milioane de euro, pentru sustinerea proiectului de reabilitare a drumurilor, transmite IPN.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, marti, 13 februarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobarii Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat…

- Inregistrari care arata ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si a fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma. Acesta a fost pus sa faca un denunt si sa fabrice…

- Vlad Cosma, fiul lui Mircea Cosma, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, a prezentat duminica seara, la Antena 3, o serie de inregistrari in care – spune acesta – se demonstreaza faptul ca i s-a cerut, la un moment dat, sa falsifice probe care sa-l incrimineze pe Sebastian Ghita. Iata…

- Primul segment al soselei de centura a orasului Chisinau, Drumul R6M1- Ialoveni, cu o lungime de 6,5 kilometri, nu a fost reconstruit din cauza unor licitații suspectate de trucaj și a unui management defectuos al Administrației de Stat a Drumurilor. Compania bulgara selectata pentru reparația acestui…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in crestere la 6,1% proiectia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) in acest an, in varianta de iarna a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, dupa ce, in toamna, institutia estima o crestere economica de 5,5% pentru 2018. Pentru următorii trei…

- Banca Europeana de Investitii le-a cerut oficialilor români sa analizeze alta legatura rutiera rapida între Ardeal si Moldova, întrucât studiile de trafic nu justifica autostrada

- Pentru ca nu gaseste bani sa o construiasca, statul ar putea pune cruce Autostrazii Targu Mures – Iasi. Din cauza ca nu ar avea suficient trafic, creditorii internationali ezita sa finanteze cea mai scumpa sosea de mare viteza din Romania, estimata la noua miliarde de euro, potrivit surselor ECONOMICA.NET.…

- O Declarație de unire cu Romania a fost votata, marți, in Parcova, raionul Edinet, din Republica Moldova. Potrivit Platformei Unioniste ”Acțiunea 2012”, citata de news.ro, semnatarii declarației iși exprima atat bucuria de a sarbatori Centenarul Marii Uniri alaturi de romani, cat și „adeziunea la valorile…

- Numarul nasterilor inregistrate la maternitatea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu a crescut in 2017 pentru al cincilea an consecutiv. Datele consemnate indica un total de 2990 de nasteri, dintre care 55 gemelare si una de tripleti. Per total, s-au inregistrat 3047 de nou-nascuti, dintre care…

- Noul presedinte al Academiei Romane va fi ales de Adunarea General[ a acestui for in data de 5 aprilie, urmand ca pe 20 aprilie sa fie desemnati vicepresedintii si secretarul general, informeaza HotNews.ro. “Pe data de 5 aprilie vom organiza ...