Consiliul de Supraveghere al Transelectrica l-a ales, luni, pe Mircea Cosea in functia de presedinte al Consiliului si l-a numit in calitate de membru provizoriu pe Florin - Radu Ciocanelea, potrivit unui raport al companiei transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice 'Transelectrica' SA informeaza actionarii si investitorii ca, in conformitate cu atributiile sale legale si statutare, Consiliul de Supraveghere a decis in sedinta din data de 8 aprilie 2019, prin Deciziile nr. 13/2019 si nr. 14/2019, urmatoarele: alegerea in functia de…