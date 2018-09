Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 26 septembrie, Mircea Cartarescu se va afla in Palma de Mallorca pentru ceremonia de decernare a Premiului Formentor de las Letras 2018 si pentru un turneu organizat de Editorial Impedimenta pentru lansarea editiei spaniole a volumului Orbitor Aripa stanga.

- Ieri, in cadrul unei conferinte de presa in Madrid, Cat Music, cel mai mare label independent din Europa Centrala, de Est si Rusia, a anuntat oficial extinderea la nivel mondial prin prima filiala internationala – Cat Music Spain. Mai mult, label-ul va aloca un milion de euro industriei muzicale din…

- Politia spaniola a anuntat luni ca a confiscat 67 de kilograme de cocaina ascunse in ananasi provenind din Costa Rica in principala piata de fructe si legume din Madrid, informeaza AFP. Fructele de ananas au fost "complet golite si umplute cu cilindri compacti de cocaina", cantarind intre 800 grame…

- In timp ce Consiliul Județean Bihor nu gasește inca raspunsuri la dilemele calatorilor bihoreni obișnuiți de decoleze de pe Aeroportul Oradea, iata ca dincolo de granița, la 80 de kilometri distanța, Debreținul iși ranforseaza profilul de aeroport dominant in zona. Practic, in timp ce Oradea are…

- Un roman de 46 de ani a fost arestat la Madrid, fiind acuzat ca a violat cel putin cinci fete cu varste cuprinse intre cinci si sapte ani, pe care le-a filmat si a postat mai apoi inregistrarile pe un site dedicat pedofililor, relateaza ABC Spain, citat de Mediafax.

- Ca-n fiecare an, familia regala spaniola se retrage pentru cateva saptamani din indatoririle publice, plecand spre Palma de Mallorca, unde se afla reședința lor de vara. Și tot cum ne-au obișnuit pana acum, cei patru au realizat și o ședința foto cu aceasta ocazie! foto: Hepta Sunt gata de vacanța!…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) continua seria demersurilor dedicate promovarii elitelor romanești din afara granițelor prin Gala „100 pentru Centenar” din Spania, potrivit unui comunicat remis stiripesurse.ro.Evenimentul va avea loc la Madrid, in 19 iulie, la Palatul Bauer…