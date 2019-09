Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cutite. Ediția 6, 30 septembrie 2019. Mihai Ionescu are 23 de ani, este student și s-a nascut la Bucuresti! Ce are el deosebit? Un mare vis pentru care a venit la "Chefi la cuțite". Mihai isi doreste sa fie bucatar in propriul restaurant!

- Chefi la cuțite. Ediția 7, 30 octombrie 2019. Primul concurent care sparge gheața in ediția 7 din sezonul 6 "Chefi la cuțite" este Samuel Neamti. Tanarul are 29 de ani, iubește bucataria, motiv pentru care a ales sa se faca bucatar.

- Cea de-a cincea ediție din sezonul 7 al emisiunii „Chefi la cuțite” a adus publicului nu doar povești de viața incredibile și rețete savuroase, ci și o noua idila intre Catalin Scarlatescu și o concurenta.

- Ionut Gusan, un bucatar din Cluj-Napoca, in varsta de 29 de ani, care a adus in Romania conceptul „cooked by me”, a venit sa arate de ce este in stare el in bucatarie, la „Chefi la cuțite”.

- Chefi la cuțite. Sezon 7, Ediția 2. O filipineza si un magician gatesc in familie la "Chefi la Cutite"! Harljane Chuna, un fost dealer de casino, si sotul ei, Abel Megyes, au pregatit o reteta traditionala din Filipine, care in traducere inseamna - capra cu excremente.

- Ediția a II-a a „Caravanei Verde”, organizata de comunitatea RO 100 Oradea, a adus un plus mediului inconjurator. Evenimentul, organizat in data de 7 septembrie, este destinat conștientizarii efectelor nocive pe care le avem asupra mediului inconjurator. Oamenii de la RO 100 Oradea, impreuna…

- Dupa ce i-a susprins pe colegii sai cu o rețeta speciala de placinta cu branza sarata și sos de vanilie, dupa ce a condimentat mancarea cu sare cu foița de aur și a inventat șnițelul de foie gras, chef Catalin Scarlatescu trece in noul sezon Chefi la cuțite la un alt nivel. De data aceasta, juratul…

- Femeile care muncesc cel putin 45 de ore pe saptamana au un risc crescut sa se imbolnaveasca de diabet zaharat, potrivit unui studiu canadian. Cercetatorii de la Universitatea din Toronto au descoperit ca una dintre cauze este stresul. Oamenii de știința au urmarit 7.065 de persoane angajate, cu varste…