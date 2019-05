Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar 3 saptamani, viața lui Alex Faur avea sa se schimbe complet. „Baiatul de oraș” a aflat ca sufera de o boala cumplita, iar mesajele sfașietoare pe care le-a postat pe rețelele de socializare pot fi considerate premonitorii.

- La numai 3 saptamani de cand a aflat ca sufera de o boala nemiloasa și in ciuda tuturor eforturilor oamenilor care l-au iubit extrem de mult, dar și in ciuda ajutorului venit din partea tuturor vedetelor care s-au mobilizat, Alex Faur, „baiatul de oraș” prieten cu toata lumea s-a stins din viața.

- Bogdan, tanarul bolnav de cancer care nu a primit nici o șansa in Romania și care a fost salvat intr-o clinica din Turcia, a murit! Dupa operație, a reușit sa faca și primii pași prin salon, dar acum, baiatul s-a stins din cauza unei infecții la plamani. Bogdan Marghiol, in varsta de 20 de ani, a fost…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca exista ''o sansa reala'' pentru o iesire ordonata a Marii Britanii din Uniunea Europeana, subliniind ca prima preocupare o reprezinta cetatenii romani care traiesc in regat. "Eu…

- Multe persoane sufera de salazion, dar putine stiu ce este, de fapt, aceasta problema. De asemenea, de aceasta afectiunea s-a auzit si in momentul in care fetita Monicai Gabor a anuntat ca urmeaza sa fie operata din cauza salazionului pe care il avea la ochi.

- Vineri, 15 martie, PNL Valcea a organizat o actiune de strangere de semnaturi pentru participarea la alegerile parlamentare in prezenta a doi candidati de pe liste: Rares Bogdan si Daniel Buda, presedintele organizatiei Cluj, europarlamentar, dar si a vicepresedintelui Gigel Stirbu. Cu aceasta ocazie,…

- Berbec Intre 9 și 10 martie dimineața, perioada in care nativii se vor simți plini de energie și in stare sa-și asume activitați solicitante, pe care in ultimul timp, poate, le-au amanat. Moment al curajului și al entuziasmului. Intre 10 martie, dupa ora 9.10, și dupa-amiaza zilei de 12 martie, atitudine…

- Un apel emotionant a fost facut pe Facebook pentru ajutorarea unei femei care sufera de o forma agresiva de cancer. Tanara care a lansat campania doreste o "sansa pentru mama". Redam mesajul tulburator, plin de rugaminti fierbinti: "Numele meu este Iulia Canura, mama mea, o femeie extraordinara, cu…