Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat joi seara la o cina in format restrans alaturi de premierul britanic Theresa May, secretarul general al NATO si alti lideri politici, potrivit presei britanice.

- Potrivit surselor citate, intalnirea dintre cei doi oficiali va avea loc la sediul Guvernului britanic din 10 Downing Street. In cursul aceleiasi zile, Klaus Iohannis va participa, la Palatul Buckingham, la receptia prilejuita de implinirea varstei de 70 de ani de catre Charles, Print de Wales,…

- Mircea Badea a vorbit in pasa emisiunii „Sinteza zilei” cu „In gura presei” despre documentele referitoare la numirea procurorului general, Augustin Lazar. „Ceea ce ne incurca pe noi, oamenii de rand, sa ințelegem aceasta speța este Tudorel Toader. Il scoatem complet din discuție. Exista un document…

- Mircea Badea a vorbit miercuri seara, in pasa emisiunii „Sinteza zilei” cu „In gura presei”, despre documentele referitoare la numirea procurorului general, Augustin Lazar.DRAMA in tenisul feminin: Una dintre marile adversare ale Simonei Halep spune ca are piciorul DISTRUS și se RETRAGE din…

- Poziția Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu privire la opiniile cuprinse in raportul Comisiei de la Veneția in legatura cu modificarile aduse legilor justiției și codurilor penale:ALERTA Comisia de la Veneția și-a exprimat INGRIJORAREA privind modificarea Codului Penal și a Codului…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, intr-o interventie in direct la Romania TV, rezultatele unui sondaj de opinie realizat de DC News, privitor la intentia de vot pentru alegerile prezidentiale. "Pe acest esantion au votat aproape 40.000 de persoane, daca adunati repondentii, iar…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat miercuri, 3 octombrie a.c., la deschiderea anului academic la Colegiul Noua Europa/New Europe College (NEC) din București. Instituția de studii avansate in domeniul uman și al științelor sociale sarbatorește cel de-al 25-lea an academic de…

- Jurnalistul Victor Ciutacu lanseaza o teorie exploziva privind propunerea Adinei Florea pentru șefia DNA. Ciutacu este de parere ca la mijloc ar putea fi vorba de o regie. "Mi se pare stranie numirea pe care Tudorel Toader a facut-o pentru șefia DNA. Daca domnul Tudorel Toader nu are…