Stiri pe aceeasi tema

- Masura de reducere a TVA-ul in turism de la 9% la 5% poate fi adoptata saptamana viitoare de catre Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "S-a anuntat TVA-ul de la 9% la 5% in zona de turism. Este posibil sa avem, saptamana viitoare, un proiect de Ordonanta de Urgenta…

- In acest moment lucram la Ordonanta de Urgenta pentru editia 2018 a programului Start-up Nation si cred ca saptamana viitoare va fi in transparenta decizionala pe site-ul ministerului, a declarat marti ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, la ZF Live.

- Presedintele Klaus Iohannis urma sa se intalneasca joi cu ministrii Finantelor si Justitiei pentru discutii pe tema rectificarii bugetare, in contextul in care Guvernul a adoptat proiectul de rectificare bugetara in absenta unui aviz al CSAT si in care invitatia la consultari a fost adresata premierului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa analizeze in Guvern ce acte normative trebuie adoptate pentru ca sa nu ispaseasca pedepse nevinovati acei romani condamnati pe nedrept sau pe baza unor proceduri ilegale, el facand referire si la protocoalele cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca vrea sa dea o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%. "Doamna prim-ministru mi-a spus ca intentioneaza sa adopte o ordonanta de urgenta privind reducerea TVA la serviciile hoteliere…

- Presdintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca premierul Viorica Dancila i a transmis ca vrea sa dea o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5 , la parcurile de agrement de la 19 la 5 , iar pentru apele termale TVA va fi 0 . Doamna prim ministru mi a spus ca intentioneaza…

- Preșdintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca vrea sa dea o ordonanța de urgența pentru reducerea TVA la serviciile hoteliere de la 9 la 5%, la parcurile de agrement de la 19% la 5%, iar pentru apele termale TVA va fi 0%.Fost sef ANAF, reactie dura…

- "Informatiile noastre, dat fiind ca avem alaturi de noi si pe ministrul pentru Relatia cu Parlamentul sunt limpezi - maine pe ordinea de zi nu este prevazuta o ordonanta de urgenta care sa aiba ca tema gratierea si amnistia", a declarat Vosganian, la Parlament. El a subliniat ca Executivul…