Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic a vrut sa-i spuna cateva cuvinte premierului Viorica Dancila, cu ocazia zilei onomastice, scrie capital.ro. Citeste si Dancila condamna atentatele si atacurile sangeroase comise impotriva comunitatii crestine din Sri Lanka „Ii transmit salutari, toate cele bune. Sa mearga…

- Mircea Draghici arata situația particulara a Violetei Vijulie care a fost prezenta la Antenei 3 și care a vorbit de romani ca fiind ”saraci și fara educație”. Cum acest caz nu ar fi singular, concluzia deputatului PSD e aceea ca PNL e un partid care ii trateaza pe romani fara respect și cum așa se comporta…

- Invitat in emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX”, difuzata pe libertatea.ro și Facebook Libertatea, Rareș Bogdan i-a dat replica lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD l-a numit „mascarici”, luni seara, in cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu de la Romania TV. „Acest mascarici te va invinge in alegeri!”…

- Jurnalistul Radu Tudor de la Antena 3 și-a aratat solidaritatea fața de jurnașiștii care nu au fost acreditați la Ministerul Justiției: "Un politician european nu face asa ceva. Penibilul nu poate fi explicat. Presa trebuie sa fie solidara", a scris Radu Tudor pe Facebook.Citește și: Rasturnare…

- Mircea Badea a fost, de-a lungul timpului, unul dintre cei mai mari critici ai lui Sebastian Ghița, dar și ai postului de știri inființat de acesta, Romania TV! Luni seara, vedeta de la Antena 3 a renunțat la atitudinea sa și a avut o intervenție telefonica in emisiunea moderata de prietenul sau,…

- Virgil Guran a afirmat, la Antena 3, in emisiunea ”100 de minute”, ca el crede ca o sa treaca moțiunea impotriva ministrului Tudorel Toader. ”O sa rad dupa 28, dupa alegeri, cand PSD o sa vada ca nu este atat de bine cum spune, iar noi stam bine fața de ce se povestește in Romania” a spus…

- O adresa a fost trimisa la Curtea Europeana prin care se informeaza ca seful statului are agenda plina in zilele de 7 și 8 martie, potrivit Antena 3, informația fiind prezentata vineri, 1 martie, in cadrul emisiunii „Esențial”. „In raspuns la adresa dumneavoastra din 21 februarie 2019, referitor…

- Mircea Badea a avut o prima reacție dupa ce Laura Codruța Kovesi a fost audiata in Comisia LIBE pentru postul de șef al Parchetului European.”Sunt foarte incantat de cum au decurs lucrurile la audieri. N-am auzit intrebari mai tampe de multa vreme, decat acelea de astazi. Bine ca s-au lamurit…