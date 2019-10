Mircea Badea, singurul mesaj după clipul tragediei de la Colectiv: M-am săturat! E ultima dată când vorbesc "In legatura cu imaginile astea, e foarte usor, dar este monstruos, sa stai acum pe un scaun linistit si sa spui, iata, aia nu a fost bine, aia nu e in regula, aia nu se intampla, iata de ce aia, cand trebuia altceva. Nicaieri pe planeta, si asta se vede din lucruri care s-au intamplat, nu exista proceduri pentru astfel de monstruzitati. Ele nu sunt lucruri banale, ci iesite din comun. Cand se spune ca sunt raniti la un club, Colectiv, tu ca salvator te gandesti ca s-a lovit cineva la cap. Cand ajungi acolo si vezi monstruozitatea, te sochezi, oricine ai fi. Cred ca este usor comparabil cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

